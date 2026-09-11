香煙統一包裝設計法例今刊憲 放寬尺寸與現有煙包相若

政府今日將「傳統吸煙產品統一包裝設計規定」刊憲，要求煙草商統一傳統香煙包裝，包括標準化煙包尺寸與顏色，並更新健康警告圖示。新法例將於明年3月1日生效，設有9個月過渡期至2027年12月1日全面實施。當局相信此舉能減低煙草產品吸引力，防止消費者低估健康風險。有報販業界表示，樂見政府放寬尺寸限制，但製造商生產新包裝需時，憂未必能在過渡期結束前清空舊貨，促請延後落實措施。

衛生署控煙酒辦公室主任林民聰表示，新規定下煙包須維持長方形，高度介乎85至125毫米、闊度50至72毫米、深度10至30毫米。此標準參考外國經驗並經技術測試修訂，與市面上大部分煙草產品大小相若，較今年4月提出的建議更為寬鬆。 他強調，新規例旨在釋除業界疑慮，並非因外界所指「限制令四成產品無法出售」。

同時，煙包外包裝須統一使用俗稱「潘通448C」的暗啡色，並更新12款圖像健康警告及實施定期輪換，同時刪除焦油和尼古丁含量標示，以防造成安全誤解。標準化標記則嚴格規定品牌名稱與產品編號的字體、大小、顏色及位置。違反統一包裝設計規定，一經簡易程序定罪，最高可被罰款5萬港元。

湯修齊歡迎新措施 香港吸煙與健康委員會主席湯修齊歡迎新措施，期望新規能減少年輕人嘗試吸煙。他指，煙草商常利用未受規範的包裝空間進行變相宣傳，並建議政府在落實「控煙十招」的基礎上，借鏡澳門、泰國及英國等地經驗，盡快研究推行禁止零售點展示煙草產品的中期措施，以進一步鞏固防護網。

香港報販協會憂難清舊包裝貨品 香港報販協會主席林長富接受本報訪問時表示，業界樂見政府放寬煙盒尺寸，認為新規定較原先建議寬鬆，做法亦較為合理。不過，他指出製造商由添置器材到推出新包裝需時約一年，憂慮業界難在過渡期內清空舊貨，並建議因刊憲延誤而相應順延實施期限。對於禁止零售點展示煙草產品的建議，他認為，對空間有限的報攤影響巨大，期望當局在控煙目標與零售運作間取得平衡，並攜手打擊私煙。