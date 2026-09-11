騙案｜八旬翁收「網購平台」通知貨件寄失　按指示填提款卡密碼失1萬元

近日，香港金融管理局接獲銀行報告，有騙徒透過釣魚短訊或電話，假冒商戶以退款或賠償為由，要求提供提款卡及密碼等資料，背後目的是用以綁定非接觸式流動支付服務，進行未經授權交易。

要求視像通話及分享螢幕

警方亦接獲同類案件，一名年近80歲退休男子收到假冒「網購平台」通知，指其貨件寄失，將會對受害人作出賠償，要求受害人以手機通訊軟件WhatsApp與銀行客服聯絡，受害人按指示對「假銀行客服」發訊息後，對方以WhatsApp致電受害人，並向受害人提供一條假網站連結，「假銀行客服」要求受害人進行視像通話及分享螢幕，聲稱引導受害人完成賠償程序，期間指示受害人在假網站輸入提款卡及密碼等資料，及後受害人收到銀行通知有兩筆海外未經授權交易，損失約1萬港元。