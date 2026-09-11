支聯會案｜國殤之柱命運未定 高志活促交還 李桂華指屬支聯會

「國殤之柱」由高志活創作，2023年5月被國安處檢走，作為煽動他人顛覆國家政權案的證物。(資料圖片)

支聯會煽動顛覆國家政權案，今日（11日）早上在暫代高等法院的西九龍裁判法院判刑，前副主席鄒幸彤被判監7年3個月、前主席李卓人監禁7年、前副主席何俊仁判囚5年2個月；已解散的支聯會就被判罰150萬港元，3個月內要繳交。屬案中證物、曾在香港大學展出多年的雕塑「國殤之柱」，處置方案未有定論。國安法指定法官李運騰指，法庭收到數方面就本案證物「國殤之柱」的陳詞，各方對於物主是誰有分歧，因此將會押後處理。

定性屬「犯案物品」 法庭要合適處理

對於丹麥雕塑家高志活早前去信高等法院、律政司及香港大學，表示是「國殤之柱」擁有人，要求取回雕像但未獲回覆。警務處國家安全處總警司李桂華表示，控方提到「國殤之柱」與煽動行為有關，「屬於犯罪物品」，認為法庭要合適處理，又指根據警方搜證及審訊文件，發現「國殤之柱」屬於支聯會，反問是否有人聲稱是製作人，就可隨時取，「你整咗樣嘢出嚟，你送咗畀人，你可唔可以隨時攞番呢？」

至於被問及市民日後悼念六四會否觸犯法律，李桂華表示，審訊提到相關紀念活動長年被用作煽動行為，認為「舉辦人士」要非常留心，如活動涉及公共集會或遊行，警方更會審視。