支聯會案｜李家超：法律不容任何人假借民主自由偷樑換柱 傷害國家同胞

支聯會煽動顛覆國家政權案，被裁定「煽動顛覆國家政權」罪罪成的鄒幸彤判囚7年3個月、李卓人判囚7年；至於開審前已承認控罪的何俊仁被判5年2個月。支聯會則被判罰款150萬元。行政長官李家超表示，案件說明任何人煽動顛覆國家政權、危害國家安全，最終都會被依法懲治，絕不姑息，法律從不容許任何人假借人權、民主和自由之名偷樑換柱，公然傷害自己的國家及同胞。他又表示，法庭在裁決理由中指出，被告的有關罪行已超越合法行使表達意見自由的範圍，屬煽動他人以非法手段顛覆國家政權之行為，指判刑顯示法庭確定被告所犯的罪行非常嚴重，必須嚴懲，以顯法治。

李家超說，法庭早前頒下的定罪裁決理由已經明確指出，被告透過挑起敵意和分化，企圖令香港市民對中國共產黨失去信任，從而達到破壞中華人民共和國根本制度的目的。在《香港國安法》實施之後，被告仍不臨崖勒馬，依然一意孤行，企圖以「支聯會」顛覆國家政權。

特區政府發言人表示，留意到近日美西方國家、反華組織、反華政客、境外媒體等就包括今次案件在內的不同案件，作出惡意攻擊和抹黑，特區政府已多次重申，法庭亦已清楚指出被告並非因其政治觀點或信念受審，法庭只會單純考慮與本案相關的法律和證據，以決定控方能否把控罪證明至毫無合理疑點；所有被告均嚴格按照香港適用法律，並在《基本法》及《香港人權法案》的保障下接受公平審訊，不受任何干涉。