「嘉應高昇」獲評135分　成歷來國際評分最高短途馬

「嘉應高昇」上週日(6日)在沙田以破場地紀錄時間攻下三級賽香港特區行政長官盃（1200米讓賽）後，不但再度在浪琴世界最佳馬匹排名榜上獨佔鰲頭，更成為全球歷來評分最高的短途賽駒，再一次締創歷史。 最新一期浪琴世界最佳馬匹排名榜上，已連勝二十一仗的「嘉應高昇」獲評服役生涯新高的135分，領先第二位的「監察官」4分。「嘉應高昇」獲評135分，有可能是年內最高評分。在未來三個月，若非有另一佳駟能後來居上取得136分或以上，否則「嘉應高昇」將創造香港馬壇歷史，成為首匹全球年度最佳短途馬，甚至全球年度馬王。

「嘉應高昇」自2024年2月以來便未嘗敗績，上仗在沙田上陣時更以1分06.11秒衝線，大勝七又四分三個馬位奪魁，不但第六度改寫同場的時間紀錄，也第五度刷新沙田1,200米草地賽的場地時間紀錄，評分因而獲上調四分。 「嘉應高昇」憑最新評分135分成為浪琴世界最佳馬匹排名榜歷來評分並列第四高的賽駒之一，僅次於2011年及2012年先後獲評136分及140分的「范高爾」，以及「航線」（140分）與「海都之星」（136分），與「勝千里」、「無敵先鋒」及歷來評分最高的日本賽駒「春秋分」看齊。

這匹短途王者於上週日負頂磅（135磅）上陣，在較同場對手多負二十磅下仍能全程領放，以壓倒性姿態報捷。前年更在中銀香港私人銀行馬會短途錦標（1200米二級賽）中締造1分07.43秒頭馬時間，打破了「蓮華生輝」保持了十七年的沙田草地1200米場地時間紀錄（1分07.50秒）。 其後，這匹現年六歲的「特快班車」的子嗣連番改寫此場此程賽事的時間紀錄。牠先在2025年的一級賽百週年短途紀念盃（1200米）締速1分07.20秒刷新自己保持的紀錄，其後在2026年的二級賽短途錦標（1200米）及一級賽主席短途獎（1200米）先後造出1分07.12秒及1分07.10秒，兩度將此場此程的最佳時間推前，至上週日再以凌厲姿態把紀錄進一步推前。「嘉應高昇」今年在沙田的女皇銀禧紀念盃（1400米一級賽）以1分19.36秒掄元，同樣刷新了場地時間紀錄。

「嘉應高昇」已進駐沙田馬場的檢疫馬房，並將於本月稍後時間啟程前往悉尼，出爭於10月17日在蘭域馬場舉行的全球獎金最高草地賽珠穆朗瑪峰錦標。