支聯會案｜鄧炳強：市民必須認清事實 絕不容許動搖中共領導

支聯會煽動顛覆國家政權案，被裁定一項煽動顛覆國家政權罪罪成的鄒幸彤，判囚7年3個月、李卓人判囚7年；開審前已承認控罪的何俊仁被判5年2個月。支聯會則被判罰款150萬元。保安局局長鄧炳強回應判刑時表示，法庭的裁決和今次判刑斷定案情屬於煽動顛覆國家政權罪中的情節嚴重，必須嚴懲以彰顯法治，特區政府認為判刑是彰顯法律的公義和維護香港的核心價值。
鄧炳強表示，國家憲制秩序最核心的內容是確立中國共產黨執政，《香港國安法》明確禁止任何人組織、策劃、實施或參與實施以武力或威脅使用武力，又或其他非法手段推翻或破壞憲法所確立的的中華人民共和國的根本制度。而本案清晰揭露支聯會本質，批評支聯會的綱領目標就是要推翻以及破壞中國共產黨在憲法下的領導地位。他說，支聯會的行為是在香港社會埋下仇恨中國共產黨和中央政府的種子，必需震懾。
批鄒幸彤毫無悔意 嘗試利用聆訊續煽仇恨
鄧炳強促各位市民必須認清事實，中國共產黨領導作為中國憲制秩序最核心內容，絕對不容許以任何形式動搖。鄧炳強注意到被告鄒幸彤即使被定罪後，仍然毫無悔意，甚至嘗試利用法庭聆訊繼續煽動仇恨。他亦留意到近日有些外部勢力惡意攻擊和抹黑法庭早前依法作出的定罪裁決，以及特區政府維護國家安全方面的工作。
他表示，特區政府已多次重申，法庭亦多次清楚指出，本案被告並非因他們的政治觀點或信念受審，法庭只會單純考慮跟本案相關的法律和證據，而決定控方能否將控罪證明至毫無合理疑點，所有被告都是按嚴格的香港適用法例和在《基本法》和香港人權法案的保障下，接受公平的審訊，不受任何干涉。
被問及對案中各被告刑期的看法，鄧炳強指出判刑彰顯案件的嚴重性，以及彰顯法律公義。至於本港目前國安風險，他認為表面平靜下仍有暗湧，包括有外部勢力對本港實施制裁及抹黑，有潛逃外地人士繼續煽動類似港獨等違法行為，必須留意國安風險，公眾要慎思明辯，不要被他人煽動犯法。針對案中證物「國殤之柱」的處理，鄧炳強表示如案中物件被人利用協助犯法又或與案件相關物件，都會根據法例向法庭要求充公。