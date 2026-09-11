支聯會案｜鄧炳強：市民必須認清事實 絕不容許動搖中共領導

支聯會煽動顛覆國家政權案，被裁定一項煽動顛覆國家政權罪罪成的鄒幸彤，判囚7年3個月、李卓人判囚7年；開審前已承認控罪的何俊仁被判5年2個月。支聯會則被判罰款150萬元。保安局局長鄧炳強回應判刑時表示，法庭的裁決和今次判刑斷定案情屬於煽動顛覆國家政權罪中的情節嚴重，必須嚴懲以彰顯法治，特區政府認為判刑是彰顯法律的公義和維護香港的核心價值。

鄧炳強表示，國家憲制秩序最核心的內容是確立中國共產黨執政，《香港國安法》明確禁止任何人組織、策劃、實施或參與實施以武力或威脅使用武力，又或其他非法手段推翻或破壞憲法所確立的的中華人民共和國的根本制度。而本案清晰揭露支聯會本質，批評支聯會的綱領目標就是要推翻以及破壞中國共產黨在憲法下的領導地位。他說，支聯會的行為是在香港社會埋下仇恨中國共產黨和中央政府的種子，必需震懾。