2.28億頭獎六合彩｜食環署督察疑私吞3000萬被捕　周一鳴：已凍結相關款項(更新)

懷疑與同事就六合彩獎金未能達成共識，其後失去聯絡疑私吞獎金的36歲男子，周五（11日）被警方以涉嫌盜竊拘捕，周六（12日）獲准保釋候查，下月中旬要向警方報到。警務處處長周一鳴表示，警方正在調查案件，已凍結其銀行戶口的相關款項；案件是由相關人士自行報案，事件與食環署並無直接關係。

馬會上周六（5日）舉行六合彩50週年金多寶（第二期），獎金高達2.28億元，最終頭獎共有3.5注中，每注可獲派彩63,376,610元。據悉食環署活化街市組有15人夾份購買彩票並中了半注頭獎，派彩約3,000多萬元，但彩金收款戶口持有人、一名衞生督察不願平分彩金，及後失蹤，有同事擔心他私吞彩金於是報警求助。