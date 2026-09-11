2.28億頭獎六合彩｜食環署督察疑私吞3000萬被捕　獲准保釋下月再報到(更新)

懷疑與同事就六合彩獎金未能達成共識，其後失去聯絡疑私吞獎金的36歲男子，周五（11日）被警方以涉嫌盜竊拘捕，周六（12日）獲准保釋候查，下月中旬要向警方報到。
馬會上周六（5日）舉行六合彩50週年金多寶（第二期），獎金高達2.28億元，最終頭獎共有3.5注中，每注可獲派彩63,376,610元。據悉食環署活化街市組有15人夾份購買彩票並中了半注頭獎，派彩約3,000多萬元，但彩金收款戶口持有人、一名衞生督察不願平分彩金，及後失蹤，有同事擔心他私吞彩金於是報警求助。
警方早前表示，周三（9日）接獲一名男子報案，指上周六與數名同事合資購入彩票，並由其中一名男同事負責購買。惟中獎後，報案人與該名男同事就彩金事宜未能達成共識，涉及金額約3,000萬元。人員經調查後，周五（11日）拘捕一名36歲本地男子，涉嫌「盜竊」。案件交由西區警區刑事調查隊第五隊跟進。
據了解，涉事的衞生督察隸屬行政及發展部街市發展科街市活化組，於港島黃竹坑The Hub上班。活化街市組在該期六合彩中，有15名人員一同集資購買彩票，並由一名姓凌的36歲衞生督察負責購買，及後彩票中獎後，姓凌衞生督察於其戶口收取彩金，惟及後請假多天未有上班，更疑不願與同事平分彩金，因此發生爭執。到了周三（9日）晚上各方就獎金分配方式仍無法達成共識，同事擔心有人私吞全部獎金並消失，遂到香港仔警署報警求助。警方將案件列作盜竊處理，交由香港仔警區值日隊跟進，並通緝涉案的凌姓督察歸案。
食環署稱按需要配合警方調查
食環署發言人回覆《am730》查詢時稱，知悉警方正就事件展開調查，並會按需要配合警方的工作。由於警方正在進行調查，署方現階段不宜評論相關細節。
過往亦曾發生六合彩私吞獎金案件。2007年，一名女子曾委託一名中年男茶客代為購買六合彩，之後發現自己中了三獎。不過，該名友人私吞約3.8萬元的彩金，並失蹤。女事主報警及告上法庭，被告被判入獄六周，但無力償還獎金。