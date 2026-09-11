2.28億頭獎六合彩｜食環署15人夾份中逾3000萬 買飛督察疑私吞失蹤 同事報警

馬會上周六(5日)舉行六合彩50週年金多寶（第二期），獎金高達2.28億元，最終頭獎共有3.5注中，每注可獲派彩63,376,610元。據悉食環署活化街市組有15人夾份購買彩票並中了半注頭獎，派彩約3000多萬元，但彩金收款戶口持有人、一名衞生督察不願平分彩金，及後失蹤，有同事擔心他私吞彩金於是報警求助，涉事的衞生督察據報現正被通緝。

據了解，涉事的衞生督察隸屬行政及發展部街市發展科街市活化組，於港島黃竹坑The Hub上班。活化街市組在該期六合彩中，有15名人員一同集資購買彩票，並由一名姓凌的36歲衞生督察負責購買，及後彩票中獎後，姓凌衞生督察於其戶口收取彩金，惟及後請假多天未有上班，更疑不願與同事平分彩金，因此發生爭執。到了周三（9日）晚上各方就獎金分配方式仍無法達成共識，同事擔心有人私吞全部獎金並消失，遂到香港仔警署報警求助。警方將案件列作盜竊處理，交由香港仔警區值日隊跟進，並通緝涉案的凌姓督察歸案。