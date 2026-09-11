2.28億頭獎六合彩｜食環署15人夾份中逾3000萬 買飛督察疑私吞涉盜竊被捕(更新)

馬會上周六(5日)舉行六合彩50週年金多寶（第二期），獎金高達2.28億元，最終頭獎共有3.5注中，每注可獲派彩63,376,610元。

馬會上周六(5日)舉行六合彩50週年金多寶（第二期），獎金高達2.28億元，最終頭獎共有3.5注中，每注可獲派彩63,376,610元。據悉食環署活化街市組有15人夾份購買彩票並中了半注頭獎，派彩約3000多萬元，但彩金收款戶口持有人、一名衞生督察不願平分彩金，及後失蹤，有同事擔心他私吞彩金於是報警求助。

警方表示，周三(9日)接獲一名男子報案，指上周六與數名同事合資購入彩票，並由其中一名男同事負責購買。惟中獎後，報案人與該名男同事就彩金事宜未能達成共識，涉及金額約3000萬元。人員經調查後，周五（11日）拘捕一名36歲本地男子，涉嫌「盜竊」。他現正被扣留調查。案件交由西區警區刑事調查隊第五隊跟進。