丘應樺：美容及健身業界支持規管預繳消費引入冷靜期

政府建議修訂《商品說明條例》，對美容及健身服務的預繳消費合約，設立7日法定冷靜期，以及14日退款期期限，以加強規管預繳式消費。商務及經濟發展局長丘應樺周六（12日）在港台節目表示，美容及健身業界都非常支持引入冷靜期，亦認為7日冷靜期時間足夠，因7日的期限已參照其他國家和經濟體的慣例，認為可以執行，又希望明年上半年提交方案予立法會，盡快完成修例。
對於諮詢文件提出3,000元或以上、8,000元或以上及1.5萬元或以上，3個合約門檻選項。丘應樺指，對於合約金額門檻，業界有不同看法，因為兩個行業不同，合約金額亦非常不同，當局強調會作出平衡，同時保障消費者權益，並照顧經營者困難。
形容本屆「一帶一路高峰論壇」非常成功
丘應樺又表示，第十一屆「一帶一路高峰論壇」日前閉幕，形容本屆高峰論壇非常成功，較上一屆更加旺，有超過6,000名參與者，來自大約70個國家，當中約100多名政府高級人員，有超過100間企業舉行展覽及大約800場對接活動，期間達成大約300個投資項目，政府共簽署7份合作備忘錄，其他合作備忘錄有55份。
丘應樺指，特區政府一直努力爭取加入《區域全面經濟夥伴協定》（RCEP），有關方面很快會成立工作委員會，審視其他經濟體的申請，特區政府會積極加入工作組，解釋香港可帶來的好處、有何強項增加RCEP競爭力，以爭取成員國支持本港加入RCEP。