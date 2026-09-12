丘應樺：美容及健身業界支持規管預繳消費引入冷靜期

丘應樺表示，美容及健身業界都非常支持引入冷靜期，亦認為7日冷靜期有足夠時間。(資料圖片/路透社)

政府建議修訂《商品說明條例》，對美容及健身服務的預繳消費合約，設立7日法定冷靜期，以及14日退款期期限，以加強規管預繳式消費。商務及經濟發展局長丘應樺周六（12日）在港台節目表示，美容及健身業界都非常支持引入冷靜期，亦認為7日冷靜期時間足夠，因7日的期限已參照其他國家和經濟體的慣例，認為可以執行，又希望明年上半年提交方案予立法會，盡快完成修例。

對於諮詢文件提出3,000元或以上、8,000元或以上及1.5萬元或以上，3個合約門檻選項。丘應樺指，對於合約金額門檻，業界有不同看法，因為兩個行業不同，合約金額亦非常不同，當局強調會作出平衡，同時保障消費者權益，並照顧經營者困難。