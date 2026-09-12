瑪麗醫院新大樓壞𨋢 建築署：前總工程策劃經理個人原因8月中離職 「勸喻請辭」報道不實

去年年底分階段啟用的瑪麗醫院「臨床大樓1」有多部升降機故障須維修，未能如期展開臨牀服務，有報道指涉及升降機井道、即俗稱的「𨋢槽」歪斜。《南華早報》報道，負責監督工程的建築署總工程策劃經理李百怡已於8月被「勸喻辭職」。據政府的聯絡電話簿，其職位已由另一人接替。 不論是否已離職均會按審視結果追責 建築署回覆《am730》查詢指，就有報道指前建築署總工程策劃經理因瑪麗醫院新臨床大樓升降機安裝工程事宜被要求辭職，署方指出有關報道與事實不符，該名人員以個人理由提出請辭，已按機制提前三個月提出申請，並於8月中離開公務員隊伍。署方已作出合適人事安排，以應付當前工作。建築署強調會全力配合發展局的審視和調查，並會按日後的審視結果追責相關公司和人士 ，不論是否已離職，現階段不宜就個別指控和揣測作進一步回應，以免以偏概全。

執修工程預計第四季內完成 有關瑪麗醫院新臨床大樓升降機工程，建築署現正聯同機電工程署嚴格監督承建商及工程分判商全速完成餘下的執修工程，預計可於今年第四季內完成。發展局日前已公開表示已開展有關審視個案處理及追責的工作，包括審視兩個部門及有關人員在該升降機工程的驗收及監管工作有否不足之處，並探討同類工程項目的監督制度是否有優化空間，以及於十月完成審視後盡快向立法會事務委員會作出全面交代。

《南華早報》報道引述政府消息說，新大樓內28部升降機中有24部不適合使用，李百怡是與承建商對接及監督工程的主要官員，被署方認為可能在項目延誤上存在管理失誤，建築署建議首長級的她辭職，以承擔升降機缺陷及項目延誤的責任。消息人士形容此類離職安排在公務員體系內極為罕見，署方選擇在內部解決此事，未有啟動正式的紀律處分程序。 ​發展局早前就瑪麗醫院新臨床大樓新裝升降機未能有效運作，要求建築署及機電工程署提交報告，以全面檢視兩個部門在相關工程項目的驗收及監管工作。發展局局長甯漢豪早前表示，當局在10月完成檢視相關工務部門監督和驗收過程，是否有偏離指引，監督和驗收制度是否需要改善，之後發展局、醫務衞生局和醫管局代表，將到立法會發展事務委員會及衞生事務委員會會議作出全面交代。

甯漢豪早前說，事件涉及工程與技術及監督驗收問題，政府目前集中督促承建商及分判商處理問題，有信心今年第四季完成處理，確保符合要求。