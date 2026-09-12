旺角電動單車撞傷10歲童逃走 內地男翌日落網涉6罪

旺角洗衣街近太子道西上周五（11日）發生交通意外。警方接獲報案，指一輛電動單車撞倒一名10歲本地男童，使其手腳擦傷。涉事電動單車的男子在意外後不顧而去，逃離現場。警方高度重視案件，西九龍總區交通部交通意外調查隊及特遣隊人員立即展開深入調查，並翻查大量閉路電視，鎖定涉事男子。

周六（12日）下午，人員於旺角亞皆老街近砵蘭街，拘捕涉案的35歲持雙程證內地男子，並檢取相關的電動單車。被捕男子涉嫌「危險駕駛」、「意外後不顧而去」、「駕駛未有登記車輛」、「駕駛時沒有駕駛執照」、「沒有第三者保險而使用車輛」及「駕駛時沒有戴上認可防護頭盔」，現正被扣留調查。