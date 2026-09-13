iPhone18 Pro｜爆信用卡被盜疑雲　網民未購機收扣款短訊　四大銀行為受影響客戶展開調查

蘋果最新旗艦手機iPhone 18 Pro及iPhone 18 Pro Max於周六(12日)晚上8時正式展開預購，惟網上隨即湧現大批網民發文，指收到恒生銀行的信用卡扣款短訊，但實際上並未成功搶購新機，懷疑遭遇網絡詐騙或信用卡被盜用。不少網民在社交平台反映，收到大量顯示為「無卡支付」的銀行短訊。
知名KOL司徒夾帶透露自己收到恒生銀行發出的至少6個扣款短訊，每筆交易金額均為13,299元，與Apple官方售價的 iPhone 18 Pro Max 512GB 版本相符。截至周日(13日)凌晨，相關投訴貼文持續增加。部分受害網民表示信用卡遭人盜刷，累計損失金額超過6萬元；亦有人指出被扣除的金額各異，涵蓋10,499元、11,499元及13,299元等多個價位，事件引起大批果粉及網民高度關注。
四大銀行為受影響客戶展開調查
滙豐、恒生、渣打及中銀回應查詢時表示，已留意到相關事件，並會為受影響客戶展開調查，在適用的情況下根據信用卡組織規則啟動退單機制。銀行強調，若客戶已合理及謹慎使用信用卡並及時通報，經調查確認交易未經授權，將協助完成退款程序，持卡人毋須承擔相關款項。各銀行又指，現時均有為商戶網上交易提供「3-D Secure」（3DS）等額外認證服務（例如透過短訊一次性密碼或應用程式確認交易），惟具體是否採用則由商戶決定。
金管局：若非由持卡人欺詐或嚴重疏忽所致無須承擔責任
金管局則表示，一般而言，若信用卡的非授權交易並非由持卡人的欺詐或嚴重疏忽所致，持卡人便無須承擔相關責任。若個別商戶基於營運考慮而未有使用額外認證，則須自行承擔非授權交易的責任及財務損失。當局同時呼籲市民，若發現任何可疑信用卡交易應盡快報警及通知銀行，並即時透過應用程式封鎖信用卡。