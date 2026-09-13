iPhone18 Pro｜爆信用卡被盜疑雲　網民未購機收扣款短訊　四大銀行為受影響客戶展開調查

蘋果最新旗艦手機iPhone 18 Pro及iPhone 18 Pro Max於周六(12日)晚上8時正式展開預購，惟網上隨即湧現大批網民發文，指收到恒生銀行的信用卡扣款短訊，但實際上並未成功搶購新機，懷疑遭遇網絡詐騙或信用卡被盜用。不少網民在社交平台反映，收到大量顯示為「無卡支付」的銀行短訊。

知名KOL司徒夾帶透露自己收到恒生銀行發出的至少6個扣款短訊，每筆交易金額均為13,299元，與Apple官方售價的 iPhone 18 Pro Max 512GB 版本相符。截至周日(13日)凌晨，相關投訴貼文持續增加。部分受害網民表示信用卡遭人盜刷，累計損失金額超過6萬元；亦有人指出被扣除的金額各異，涵蓋10,499元、11,499元及13,299元等多個價位，事件引起大批果粉及網民高度關注。