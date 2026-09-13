煤氣公司研燃氣抽濕系統進駐浸會醫院 年省電35.7萬度減少195噸碳排放

香港全年約有300日相對濕度超過七成，潮濕氣候對醫院、藥廠及檔案室等高規格場所的環境控制構成嚴峻挑戰。香港中華煤氣早前研發「燃氣抽濕系統」，將降溫與抽濕分開處理，精準控制濕度外，亦能大幅降低空調系統的抽濕負荷與耗電量，該系統目前已陸續應用於浸會醫院、酒店等多個行業。

抽濕輪吸附水分 毋須製冷亦可抽濕

傳統空調系統須先將空氣降溫至水分凝結，再將低溫乾燥的空氣重新加熱至適宜溫度送入室內，過程中能源消耗達兩次；煤氣公司研發的燃氣抽濕系統則打破此局限，利用抽濕輪吸收空氣中的水分送出乾空氣，吸滿水分的轉輪轉動至另一側後，由燃氣熱水爐提供的熱風進行烘乾還原並循環使用，整個過程完全無須額外製冷。

煤氣公司早前在尖沙咀一個商業項目中，加裝了太陽能集熱器，由現場可再生能源驅動抽濕輪還原乾燥。該系統與傳統電能空調相比，每年可省電35.7萬度，減少195噸二氧化碳排放，相當於約7,800棵樹的碳吸收量，每年節省營運成本約45萬元。