網民取笑田徑選手身型　遭全網批Body Shaming　教練親自留言反擊

中國香港田徑總會於9月11日在大圍圍方舉行的活動，當日除向今年在亞青及世青賽締造佳績的小將頒發獎金，即將出戰名古屋亞運的香港田徑隊亦同場會見傳媒。然而，社交平台Threads上有網友轉載相關的新聞報導，以紅圈圈起其中一位身形較為壯碩的男選手，並留言「咁大份都可以出賽。香港唔係咁缺人下嘛。連我呢d普通市民都睇得出真係好求其」，想嘲笑選手身形，質疑選拔制度兒戲。

帖文一出隨即慘遭群體圍攻，網民一面倒斥責發文者「暴露對體育的無知」。眾人紛紛科普田徑場上除了短跑長跑，還有鉛球、鐵餅、鏈球及標槍等極度依賴核心力量的投擲項目，而身形健碩甚至「大隻」正是專業所需，絕非樓主所想的「肥」。