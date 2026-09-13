網民取笑田徑選手身型　遭全網批Body Shaming　教練親自留言反擊

中國香港田徑總會於9月11日在大圍圍方舉行的活動，當日除向今年在亞青及世青賽締造佳績的小將頒發獎金，即將出戰名古屋亞運的香港田徑隊亦同場會見傳媒。然而，社交平台Threads上有網友轉載相關的新聞報導，以紅圈圈起其中一位身形較為壯碩的男選手，並留言「咁大份都可以出賽。香港唔係咁缺人下嘛。連我呢d普通市民都睇得出真係好求其」，想嘲笑選手身形，質疑選拔制度兒戲。
帖文一出隨即慘遭群體圍攻，網民一面倒斥責發文者「暴露對體育的無知」。眾人紛紛科普田徑場上除了短跑長跑，還有鉛球、鐵餅、鏈球及標槍等極度依賴核心力量的投擲項目，而身形健碩甚至「大隻」正是專業所需，絕非樓主所想的「肥」。
不少人狠批這絕對是典型的身形羞辱（Body Shaming），對終年苦練的運動員極不尊重，「無知唔係大晒」、「睇嚟你當年的體育堂淨係識罰跑圈」。被圍攻的樓主最終留言表示，「我真係唔知田徑隊原來唔係代表跑步，我以為係百米跑，4x100。 如有人都同我一樣，請點讚。」
選手教練現身留言
更戲劇性的是，該名男選手的教練隨後親自上陣「打臉」留言指，「相中圈住嗰位運動員係U18及U20香港鏈球紀錄運動員，唔識唔緊要，都好明白，趁依家可以了解下~」。另有田徑訓練團隊亦發聲，指鏈球運動其實沒有身形限制，「實不相瞞佢唔係我哋最大份嘅運動員」，並藉此呼籲公眾多加關注和支持香港不同類型及身形的運動員。
翻查過去紀錄，該名男選手為南華體育會的運動員周柏言，近年在本地男子青年鏈球項目中表現優異。他曾於「第22屆亞洲U20田徑錦標賽」中擲出49米04的佳績，成功打破由謝達萬於2018年創下、保持了8年之久的男子 U20 鏈球香港紀錄(舊紀錄為47米72)。