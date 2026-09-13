逾半青年冀香港五年規劃優先聚焦民生　青年創研庫倡設青年專章

是次研究於今年7月中旬以網上問卷訪問了657名15至34歲青年，並輔以焦點小組及專家訪談。研究發現，受訪青年對現時「個人生活狀況」的滿意度平均為5分，即剛達「一般」水平。他們的關注集中於「日常生活開支高昂」(49.6%)與「住屋負擔沉重」(36.2%)，亦有三成多人關切職場競爭激烈及向上流動空間受限。其中受訪焦點小組表示，青年面對學位貶值與升遷瓶頸，須額外提升自我以防淘汰，倍感壓力。

特區政府即將公布首份五年規劃，香港青年協會「青年創研庫」今日(13日)公布相關研究報告。調查顯示，受訪青年對本港發展信心及特區政府信任度，均呈現分歧與觀望取態；就規劃對香港未來的信心而言，信心增加(26.5%)與信心減少(23.1%)的比率相若；至於對特區政府的信任，表示有所增加(19.6%)與減少(22.2%)者均約佔兩成。

就是次規劃政府設定的六大諮詢範疇，過半數受訪者(52.4%)將「民生及社會發展」列為最優先，比率高於經濟金融、創科產業及區域合作。被問到未來有機會前往北都發展時，新區生活配套)45.1%)、職住平衡環境(40.2%)，以及南北交通網絡(34.7%)均為重要。近半(48.4%)表示，規劃若體現「提升市民生活質素和幸福感」原則最獲支持。受訪者期望本港能鞏固國際樞紐優勢，同時切實回應房屋與就業訴求，讓青年看清前景、安心定居。

逾半受訪青年認為官方解說不足

然而，調查亦發現近六成二受訪青年認為官方解說不足，當局解說訊息多側重美好願景，青年較難察覺個人發展的對接空間。參與方面，逾四成七受訪青年(47.2%)認為現行制度未能有效吸納不同階層的聲音；當被問及何種安排有助提升表達意願，最多人(46.1%)選擇「意見能獲得實質回應與跟進」。展望未來，近半數(49.5%)預期自己10年後留在本港定居。

建議特設「青年專章」

青年創研庫建議特區政府在首份五年規劃中特設「青年專章」，將培育青年列為長遠發展支柱，並制訂目標導向的量化發展指標及動態檢討制度，以落實置業與就業等實質支援。同時，團隊倡議設立「未來委員會」，吸納年輕一代參與中長期公共管治，並透過專項獎學金與資助參與國際事務等措施，拓寬青年的國際視野，強化其跨地域競爭力。