認知障礙者住院易躁動 大埔醫院製專屬歌單助紓緩情緒

認知障礙症患者住院留醫期間，常因陌生環境和感覺過敏而出現躁動行為，影響自身之餘，亦令照顧者甚至病房運作受影響。大埔醫院內科及老人科團隊去年開始，透過播放病人聆聽熟悉或喜愛的音樂，成功緩和他們情緒及減少躁動，約兩成相關病人更減少控制情緒或助眠的用藥。團隊正探討把措施擴展至急症醫院應用，又期望照顧者把學到的音樂輔助模式帶回社區應用。

本港目前有逾10萬人患有認知障礙，預計2039年增至33萬人，85歲或以上人士更推算兩人中有一人患病。由於患者腦部結構變化，對周遭刺激較敏感，加上住院期間作息改變，容易出現情緒混亂、大叫及攻擊等躁動行為，不但影響自身安全，亦增加照顧者及醫護壓力。傳統上醫護多以藥物控制躁動，但藥物或帶來副作用。