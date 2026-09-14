認知障礙者住院易躁動 大埔醫院製專屬歌單助紓緩情緒

認知障礙症患者住院留醫期間，常因陌生環境和感覺過敏而出現躁動行為，影響自身之餘，亦令照顧者甚至病房運作受影響。大埔醫院內科及老人科團隊去年開始，透過播放病人聆聽熟悉或喜愛的音樂，成功緩和他們情緒及減少躁動，約兩成相關病人更減少控制情緒或助眠的用藥。團隊正探討把措施擴展至急症醫院應用，又期望照顧者把學到的音樂輔助模式帶回社區應用。
本港目前有逾10萬人患有認知障礙，預計2039年增至33萬人，85歲或以上人士更推算兩人中有一人患病。由於患者腦部結構變化，對周遭刺激較敏感，加上住院期間作息改變，容易出現情緒混亂、大叫及攻擊等躁動行為，不但影響自身安全，亦增加照顧者及醫護壓力。傳統上醫護多以藥物控制躁動，但藥物或帶來副作用。
每日播4次每次半小時
大埔醫院內科及老人科團隊去年起推行「樂在『耆』中」計劃，為認知障礙病人度身訂造歌單，播放他們喜愛或具特殊意義的歌曲，以音樂輔助減少躁動行為。過去一年，共72名65歲或以上、有躁動行為的認知障礙病人參與計劃。醫護先向家屬了解病人年輕時喜愛的歌曲，尤其是10至30歲「記憶黃金期」接觸的音樂，再整合歌單，每日播放4次、每次30分鐘。結果顯示，病人平均躁動程度呈下降趨勢，其中17人減少控制情緒或助眠藥物用量，佔整體逾兩成。
大埔醫院內科及老人科註冊護士許穎姿憶述，曾遇到一名經常拉扯自己鼻喉的男病人，其妻即使帶同舊照希望喚起回憶，雙方仍難以溝通。她翻查文獻後發現音樂有助喚起美好回憶及紓緩情緒，遂趁該病人躁動時試播他喜愛的粵曲《紫釵記》，結果病人很快平靜下來，呼吸及肌肉緊張情況亦明顯改善，促成團隊開展試驗。
不再躁動減醫護工作量
播放音樂期間，護士會持續觀察病人情緒變化，確保安全進行，如發現病人出現傷感情緒、流淚等，會即時停止播放並與家屬商討調整歌單。大埔那打素醫院及大埔醫院護理總經理鍾婉雯補充，病人情緒穩定後有助減輕照顧壓力，家屬在指導後亦可將相關做法帶回家中或社區應用，未來擬推展至急症醫院。大埔醫院內科及老人科部門主管葉偉文說，計劃源於前線同事的細微觀察，並由他們從下而上構思與應用，「係部門嘅福氣。」