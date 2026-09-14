消防處更新呼吸器增安全及效率 秒速換樽 共享氣源 提升通話裝置

濃煙密布的火場充斥一氧化碳及有毒氣體，消防員呼吸器是重要裝備。消防處今年會全面更換新一代呼吸器，替換氣樽換上快速接頭，可快至十秒完成；亦整合面罩式通話裝置，加入小隊通話器，即使在混亂環境下，溝通仍保持清晰。在訓練設施上亦引入靈活的活動式間隔系統，可隨意改變間隔配置，配以燈光和聲效等，有助提升應變能力及心理質素。

消防處助理消防區長(呼吸器)葉志豪表示，火場中的一氧化碳及有毒氣體足以致命，因此消防員執行任務時必須佩戴呼吸器。而在惡劣的環境下更換氣樽，節省下來的每分每秒，於緊急救援中顯得尤為重要。「以往替換氣樽需要像扭螺絲一樣轉動接頭，耗時約一分半鐘；現在換上快速接頭，只需對準、輕按，不到十秒便完成。」