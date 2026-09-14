消防處更新呼吸器增安全及效率 秒速換樽 共享氣源 提升通話裝置

濃煙密布的火場充斥一氧化碳及有毒氣體，消防員呼吸器是重要裝備。消防處今年會全面更換新一代呼吸器，替換氣樽換上快速接頭，可快至十秒完成；亦整合面罩式通話裝置，加入小隊通話器，即使在混亂環境下，溝通仍保持清晰。在訓練設施上亦引入靈活的活動式間隔系統，可隨意改變間隔配置，配以燈光和聲效等，有助提升應變能力及心理質素。
消防處助理消防區長(呼吸器)葉志豪表示，火場中的一氧化碳及有毒氣體足以致命，因此消防員執行任務時必須佩戴呼吸器。而在惡劣的環境下更換氣樽，節省下來的每分每秒，於緊急救援中顯得尤為重要。「以往替換氣樽需要像扭螺絲一樣轉動接頭，耗時約一分半鐘；現在換上快速接頭，只需對準、輕按，不到十秒便完成。」
他續指，火場環境一旦變得複雜，撤離路線可能受阻甚或要拯救被困隊員，氣樽內空氣供應或會不足。而新一代呼吸器引入緊急呼吸安全系統，可讓兩名隊員透過氣喉互連共享氣源，在危急關頭互相救助。
通訊方面，新呼吸器整合面罩式通話裝置，加入小隊通話器，內置麥克風和耳機，讓消防員即使身處嘈雜環境，仍可清晰溝通。消防隊目趙偉烈稱，系統支援免提對講，隊員更毋須按鍵便能直接交流，有助提升協作效率。
除裝備升級外，消防處近年亦引入活動式間隔訓練系統，黃大仙及薄扶林消防局相關設施已先後投入服務，可模擬住宅、迷你倉、分間單位及工廈等不同場景。消防員梁海廸表示，過往固定布局訓練容易令人熟習環境，新系統利用天花軌道，能隨時改變間隔配置，增加未知因素，配合燈光、聲效和煙霧，營造出逼真的壓迫感，更貼近真實火場情況，有助提升應變能力及心理質素。訓練後的影像紀錄，也成了隊員檢討戰術、精進技術的重要工具。消防處未來將陸續增建三個同類設施，持續提升訓練前線人員的能力。