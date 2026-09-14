吸引更多境外企業來港 何力治：港應成一帶一路資源配置中心

「一帶一路高峰論壇」上周結束。「一帶一路」專員何力治表示，今屆論壇內容及成果均較往年更具體和務實，包括促成逾60份合作備忘錄簽署，數目為歷屆最多，涉及金額達31億美元，較上屆增加約3倍。

被問及部分東盟國家近期與中國出現分歧，會否影響與香港的合作意欲時，何力治表示，東盟與香港的貿易額持續上升，反映雙方經貿聯繫穩固。他指出，香港在整個東盟地區設有4個經濟貿易辦事處，覆蓋範圍廣泛，即使個別議題存在分歧，關鍵仍在於有效管理分歧，維持合作關係。他又認為，中東戰事沒有影響當地企業出海的意願，論壇除了有卡塔爾、阿聯酋的官員和商界參與外，首次有來自阿曼的投資公司等機構參與，顯示中東資金對區域合作仍具興趣。