首份五年規劃及施政報告周三發表 李家超預告打綠呔及戴「一五」藍色襟章

本港首份五年規劃及新一份《施政報告》將於周三(16日)發表，行政長官李家超與團隊屆時將佩戴專上院校師生設計的綠色領呔、絲巾及藍色襟章，寓意對發展北都及創科等願景。財政司長陳茂波表示，市場本周焦點將集中於五年規劃及《施政報告》，進一步了解本港未來發展願景和方向，以及逐步落實各項具體政策措施，從而更好部署投資與業務發展。
李家超昨於社交平台表示，周三到立法會發表兩份報告時，將與團隊戴上寫有「一五」字樣的藍色襟章，代表《香港第一個五年規劃》。該襟章由香港高等教育科技學院師生設計，圖案以兩個正方形相疊，寓意香港匯聚社會四面八方的資源及多元人才，全面深化高質量發展，持續鞏固並提升整體經濟實力同競爭力，在國際舞台上綻放光芒。
李家超：襟章和領呔圖案一脈相承
領呔和絲巾則以綠白兩色相間，靈感源自北部都會區的科技發展，領呔上縱橫交織的科技紋路，象徵內聯外通與互聯互通，推動人才、教育與產業深度協同，驅動生生不息的智慧引擎。他強調，襟章和領呔圖案一脈相承，寓意香港積極發揮「背靠祖國、聯通世界」的獨特優勢，在國際舞台綻放異彩。
另外，陳茂波亦於網誌表示，市場將聚焦五年規劃以及《施政報告》，進一步了解本港未來發展願景和方向、逐步具體落實政策措施，更好部署投資與業務發展策略。
陳茂波：金管局與迪拜當局成立策略工作小組
他提到「一帶一路高峰論壇」期間，香港金管局、港交所、迪拜金融服務局和納斯達克迪拜宣布成立策略工作小組，將亞洲與中東兩條金融走廊的對接恆常化、制度化；此外，中東國家阿曼的第二大銀行蘇哈爾國際銀行，在香港設立首個中東以外的辦事處，為首家落戶香港的阿曼銀行。阿曼投資管理局亦計劃參與特區政府的「創科創投基金」，通過與本地一家基金公司合作，注資約2.5億港元。
他續稱過去一周，由中東到中亞，由金融、創科到綠色轉型，香港與「一帶一路」沿線地區和全球南方的連結，持續由點到面展拓展及深化。國家「十五五」規劃綱要支持香港建設國際創科中心，鞏固提升國際金融、航運和貿易中心地位，對香港全方位支持，是香港連結全球南方加速發展的底氣所在。