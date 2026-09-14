首份五年規劃及施政報告周三發表 李家超預告打綠呔及戴「一五」藍色襟章

本港首份五年規劃及新一份《施政報告》將於周三(16日)發表，行政長官李家超與團隊屆時將佩戴專上院校師生設計的綠色領呔、絲巾及藍色襟章，寓意對發展北都及創科等願景。財政司長陳茂波表示，市場本周焦點將集中於五年規劃及《施政報告》，進一步了解本港未來發展願景和方向，以及逐步落實各項具體政策措施，從而更好部署投資與業務發展。

李家超昨於社交平台表示，周三到立法會發表兩份報告時，將與團隊戴上寫有「一五」字樣的藍色襟章，代表《香港第一個五年規劃》。該襟章由香港高等教育科技學院師生設計，圖案以兩個正方形相疊，寓意香港匯聚社會四面八方的資源及多元人才，全面深化高質量發展，持續鞏固並提升整體經濟實力同競爭力，在國際舞台上綻放光芒。

李家超：襟章和領呔圖案一脈相承

領呔和絲巾則以綠白兩色相間，靈感源自北部都會區的科技發展，領呔上縱橫交織的科技紋路，象徵內聯外通與互聯互通，推動人才、教育與產業深度協同，驅動生生不息的智慧引擎。他強調，襟章和領呔圖案一脈相承，寓意香港積極發揮「背靠祖國、聯通世界」的獨特優勢，在國際舞台綻放異彩。