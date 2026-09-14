料未用3DS驗證 信用卡疑遭盜用買新iPhone 逾700報警 涉款1470萬

蘋果最新產品iPhone 18 Pro及iPhone 18 Pro Max上周六(12日)晚上開放預購，吸引不少「果粉」購買。惟自周六晚至昨日，大批市民在社交平台發文及報案，稱其信用卡被盜用作訂購iPhone。有市民指未能成功預購卻被指已透過「無卡支付」付款，亦有未訂購已收到扣款通知。警方指，過去兩日合共接獲逾700人報案，涉款1,470萬元，單一最大金額個案涉逾11萬元。多間銀行表示會調查和跟進，如確認屬未授權交易，客戶毋須承擔款項。

警方回覆查詢時表示，電子報案中心於上周六至昨日接獲超過700人報案，指懷疑其信用卡被盜用於網上購買智能電話。經初步調查，案件暫列「以欺騙手段取得財產」，涉及金額約1,470萬元，最大金額的一宗案件涉及約11.4萬元，暫未有人被捕。 iPhone 18 Pro及iPhone 18 Pro Max自上周六晚上8時開放預購，惟自當晚至昨日，陸續有多名苦主在社交平台發文，指收到發卡銀行的信用卡交易通知，在蘋果網店進行「無卡支付」交易，涉款金額包括10,499元、11,499元及13,299元不等。其中KOL司徒夾帶在社交平台上載一張信用卡扣款截圖，指收到恒生銀行發出的至少6個扣款短訊，每筆交易金額均為13,299元，與Apple官方售價的 iPhone 18 Pro Max 512GB版本相符。

及至昨凌晨起，苦主數目陸續增加。有市民表示，自己未能成功訂購iPhone，惟信用卡卻被扣數，亦有市民指未有預訂卻照樣被扣款，懷疑信用卡被盜用，期間未有收到任何付款的認證通知。綜合一眾苦主的帖文，涉及的銀行包括滙豐、恒生、渣打銀行、中銀，以至ZA bank等。有苦主大呻，自事件發生後一直致電發卡銀行的服務熱線，唯一直未能接通。

方保僑：蘋果網站未有使用3DS功能 香港資訊科技商會榮譽會長方保僑向本報稱，平時網上購物結帳時，一般需要輸入驗證碼，即3-D Secure(3DS)功能，惟法律上並沒有規定商戶必須採取該功能。他續指，蘋果網站並沒有採用這項功能，又舉例指每輸入一次驗證碼，便可能令顧客多花一分鐘，相信是蘋果為了讓顧客在訂購時更加快捷流暢，而選擇棄用該功能。 對於為何有大量信用卡資料外洩，方保僑舉例指，市民平時使用一些「演唱會神器」搶票，惟這些網站並不安全，市民在購票時的信用卡資料已被記錄，不排除今次有網站有意或無意把顧客資料外洩。

銀行提醒：盡快鎖卡 滙豐銀行提醒，如客戶出現未經授權信用卡交易，可透過銀行的應用程式或致電暫停信用卡，滙豐會為客戶展開調查，並在適用情況下根據信用卡組織規則，啟動退單機制；又指客戶如已合理和謹慎地使用信用卡並及時通報，將協助他們完成退款程序。 渣打銀行稱，一直設有機制密切監察並積極協助客戶與商戶及信用卡組織跟進相關可疑信用卡交易。客戶如發現任何未經授權交易，應盡快通知銀行及向警方報案，並可透過網上理財或SC Mobile即時封鎖信用卡。渣打銀行續指，會按既定程序即時調查及跟進，並在適用情況下向相關信用卡組織提出退款申請。若調查後確認有關交易未經持卡人授權，毋須承擔相關款項。

恒生銀行指，如客戶發現信用卡有任何可疑交易，立即透過恒生銀行手機應用程式凍結信用卡，或致電恒生；調查期間會支援受影響客戶，適用情況下根據信用卡組織規則啟動退單機制。 中銀提醒客戶，如發現信用卡出現未經授權交易，請立即登入手機銀行封鎖相關信用卡；亦可透過在線客服或客戶服務熱線暫停信用卡並提出爭議交易申請。中銀又指，信用卡客戶均受退款機制保障，所有經核實為未經授權的信用卡交易，均毋須承擔責任。 多間銀行均表示，有為商戶的網上交易提供額外認證服務3-D Secure，進一步保障客戶，惟是否採用均由商戶決定。

金管局表示，若銀行信用卡帳戶被用作未經授權交易，而卡主並無作出任何欺詐或嚴重疏忽行為，則不須為未經授權交易承擔責任。個別商戶可能基於營運考慮，而不使用或暫停額外認證安排，例如In App認證或一次性密碼，在此情況下商戶須承擔非授權交易的責任及財務損失。