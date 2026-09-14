消委會｜測試36款有翼衞生巾　吸收速度相差7至10倍　最耐要73秒

消費者委員會測試36款不同長度的一次性有翼衞生巾樣本，發現各樣本的吸收速度參差，16款樣本於10秒或以內完全吸收模擬經血的合成試液，惟 1 款樣本需時73秒，超出內地推薦性國家標準不應多於60秒的要求。各樣本的酸鹼值、甲醛含量、可遷移性熒光物質、微生物測試表現均符合相關內地標準，而尺寸及重量一致性、背膠剝離強度亦表現理想。惟標籤方面，19款樣本未有以中文或英文標示主要成分或表面材質，部分亦未有列明保質期或供應商資料。消委會呼籲供應商加強品質管理及進行定期測試，確保產品衞生安全，同時改善產品標示，讓消費者可以作出知情選擇。

消委會從個人護理店、超級市場及網購平台等渠道購買36款有翼衞生巾樣本，按各樣本的聲稱長度分為 4 組。每片售價大約由1.0元至5.6元，長度較長的樣本售價通常較高。測試參考內地現行推薦性國家標準 GB/T 8939-2018《衞生巾（護墊）》，檢驗樣本實際長度與聲稱長度的偏差、重量偏差、吸收速度、背膠剝離強度、水分含量、酸鹼值、甲醛含量及可遷移性熒光物質等。此外，亦參考內地現行強制性國家標準 GB 15979-2024《一次性使用衞生用品衞生要求》，測試樣本的細菌菌落總數等微生物含量。

消委會從個人護理店、超級市場及網購平台等渠道購買36款有翼衞生巾樣本，按各樣本的聲稱長度分為 4 組。(消委會)

同組樣本吸收速度相差7至10倍 衞生巾的吸收速度過慢，或會令私密部位的皮膚感覺到黏濕，影響舒適度，甚或增加側漏風險。測試參考內地推薦性國家標準GB/T 8939-2018，把5毫升模擬經血的合成試液加在樣本上，再記錄樣本完全吸收試液所需的時間，再計算每款5片樣本的平均吸收速度。結果發現，4組樣本的吸收速度參差，同組之中最快及最慢的樣本需時相差約7倍至10倍。長度最短(22至25厘米)的第一組樣本，吸收速度介乎7至73秒；第二組(26至29厘米)為4至44秒；第三組(30至35厘米)為3至30秒；第四組(40至43厘米)為3至25秒。4組均有表現出色的樣本6有16款於10秒或以內已完全吸收試液，獲5點評分。然而，第一組有2款樣本吸收速度較慢，需時57秒及73秒，分別獲3點及2點評分，而且當中需時73秒的樣本未能符合內地標準不應多於60秒的要求。

逾半樣本沒以中或英文標示材質 消費者留意到，過半數(19款)樣本未有以中文或英文標示主要成分或表面材質等資料，消費者選購時或未能掌握充分資訊。保質期方面，1款樣本沒有標示任何相關資料，6款只標示生產日期，沒有列明保質期或到期日，消費者無從得知產品是否已過期。此外，5款樣本完全沒有標示本港供應商資料；1款只標示電郵地址；3款則只標示公司名稱，沒有提供聯絡方法。整體而言，6款樣本不論在材料、保質期及供應商方面的標示資料皆有不足，有相當大的改善空間。現行的內地標準要求衞生巾銷售包裝上應標明主要原料、長度、生產日期及保質期(或生產批號及限用日期)、生產單位或責任單位的名稱、地址及聯繫方式等資料，消委會建議本地供應商可參考內地現行的標準要求。

5款含較高水分 消委會指，於衞生巾物料具吸水性能，若水分含量過高，不但會削弱衞生巾的吸收效能，亦較容易滋生細菌等微生物。內地標準要求衞生巾出廠時的水分含量不高於10%，並未針對在市面售賣的衞生巾訂定標準。結果顯示，有31款樣本水分含量低於10%，反映這些產品於生產、包裝及物流管理上均相對完善。其餘5款樣本的水分含量由10.7%至12.8%，惟不能確定出廠時的水分含量是否超出10%。消委會建議相關廠商檢視產品的生產及包裝技術，並加強監察分銷商於儲存、運輸、售賣、配送等各供應鏈環節的情況，避免產品因受潮而影響質素，甚或增加微生物滋生的風險。

所有樣本酸鹼值適中 衞生巾直接接觸私密部位，若酸鹼值過高或過低均有機會造成刺激，引致不適或過敏。所有樣本的酸鹼值介乎5.7至6.2，符合現行內地標準介乎4.0至9.0的要求。此外，所有樣本在測試中均沒有檢出甲醛，並通過可遷移性熒光物7質測試，符合相關化學安全要求。微生物測試方面，所有樣本亦沒有檢出金黃葡萄球菌、綠膿桿菌和溶血性鏈球菌等，表現理想。

尺寸及重量一致性令人滿意 衞生巾的實際長度應與其聲稱相符，而同一款樣本每片衞生巾的重量亦理應一致。若長度或重量偏差過大，可能反映品質控制欠佳，亦會影響使用體驗。測試結果顯示，各樣本在尺寸及重量的一致性方面均符合內地標準，均獲4點或以上，表現令人滿意。 若衞生巾的背膠黏力不足，使用時便容易移位；然而，若背膠剝離強度過高，撕下衞生巾時背膠可能會殘留在衣物上。現行內地標準規定，背膠剝離強度應介乎100至800毫牛頓(mN)。實驗室就每款樣本取5片衞生巾進行試驗，發現所有樣本的背膠剝離強度介乎175至608毫牛頓，符合相關標準要求。