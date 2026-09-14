施政報告2026｜李家超：冀五年規劃讓每位市民都能共享發展紅利

行政長官李家超周三(16日)發表《香港第一個五年規劃》以及新一份《施政報告》，他今日(14日)在多份報章撰文，指五年規劃描繪的每一項經濟和社會發展願景，正是保障和提升民生福祉的最穩固根基，不會改變香港原有制度，強調拼經濟、謀發展的出發點和落腳點，就是讓每位市民都能共享發展紅利，提升大家的幸福感與獲得感。
不會改變香港原有制度
李家超強調，有信心在國家的堅強後盾下，憑藉這份匯聚智慧的藍圖，只要攜手並肩、務實有為，把握好「十五五」時期國家發展帶來的使命和機遇，香港定能在由治及興新征程上，開啟更美好的新篇章。他指出，五年規劃不僅對接國家「十五五」規劃綱要給予香港「鞏固提升競爭優勢」的戰略定位，更肩負著推動香港「更好融入和服務國家發展大局」的使命，進一步改善民生的決心。
李家超說有市民問他，制定五年規劃會否改變香港原有制度，他強調五年規劃會堅持香港的法治和資本主義制度，堅持貫徹基本法，堅持「一國兩制」不變形、不走樣，堅持香港國際城市定位，堅持資金、人員、貨物、數據自由流動、全力發揮資本主義市場的靈活性和優勢。他說，正如國家主席習近平多次指出，「一國兩制」是好制度，必須長期堅持。
不足一年「從零到有」 展現治理能力突破
李家超提到香港首次開展五年規劃工作，不足一年內「從零到有」完成規劃文本，感謝各政策局及部門在極短時間內全面動員，展現特區政府公共治理能力的突破。他又透露，自己和團隊參考了內地城市和澳門等地的經驗，政制及內地事務局更到訪內地城市政府借鑒經驗。他亦感謝全體立法會議員按專業與界別分工，合共舉辦多場意見收集會，並向政府提交涵蓋六大範疇的研究報告。行政與立法同心協力，讓政府與時間競賽的同時，確保規劃的代表性和科學性根基穩固。當局6月展開為期兩個月的公眾諮詢，政府舉辦超過100場諮詢會，親自主持30多場及走訪社區，在收到的17000多份意見書中，八成來自個別市民，政府引入人工智能AI技術協助分析。
李家超表示，市民的聲音很清晰，就是大家積極支持香港編制五年規劃，支持香港鞏固提升國際金融、航運、貿易中心及航空樞紐等傳統優勢，建設國際創科中心，加快推進北部都會區建設，進一步提升民生福祉。