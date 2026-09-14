施政報告2026｜李家超：冀五年規劃讓每位市民都能共享發展紅利

行政長官李家超周三(16日)發表《香港第一個五年規劃》以及新一份《施政報告》，他今日(14日)在多份報章撰文，指五年規劃描繪的每一項經濟和社會發展願景，正是保障和提升民生福祉的最穩固根基，不會改變香港原有制度，強調拼經濟、謀發展的出發點和落腳點，就是讓每位市民都能共享發展紅利，提升大家的幸福感與獲得感。

不會改變香港原有制度

李家超強調，有信心在國家的堅強後盾下，憑藉這份匯聚智慧的藍圖，只要攜手並肩、務實有為，把握好「十五五」時期國家發展帶來的使命和機遇，香港定能在由治及興新征程上，開啟更美好的新篇章。他指出，五年規劃不僅對接國家「十五五」規劃綱要給予香港「鞏固提升競爭優勢」的戰略定位，更肩負著推動香港「更好融入和服務國家發展大局」的使命，進一步改善民生的決心。