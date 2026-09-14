消委會｜超市促銷優惠未必較「抵買」　麻油「買1送1」單價反貴1元

超市促銷優惠五花八門，「買1送1」或「加1元多1件」等多買優惠，容易令消費者以為可享近50%折扣；大包裝貨品亦往往予人較為「抵買」的印象。然而，消委會透過「格價資訊通」收集的網上價格資料，分析3間大型連鎖超市於去年9月至今年7月期間的網上價格及促銷安排，調查222件貨品的網上價格。結果發現，部分促銷優惠的「實際」折扣未必如消費者預期般吸引。值得留意的是，近期超市優惠競爭熾熱，經常推出全店或全單折扣、會員優惠及支付工具回贈等不同形式的推廣活動，調查反映面對愈趨多元的優惠形式，消費者更需仔細比較貨品的平日單件售價及折算後價格，避免單憑折扣宣傳作出判斷。
「買 1 送 1」折扣0%至29%
在調查期間，其中2間超市共48件貨品曾提供「買1送1」、「任揀2件，其中1件免費」或「加1元多1件」等多買優惠。然而，有部分貨品在促銷時標示的單件售價較非促銷時為高，若與非促銷時段的單件售價相比，實際折扣遠低於5折，未必符合消費者的期望。以1款150毫升裝的麻油為例，1間超市曾推出「買1送1」優惠，惟優惠期間的單件售價為20元或22元，明顯高於在優惠推出前的10元至14元，折扣幅度最高僅約29%。另1間超市亦曾就同款麻油推出「任揀2件，其中1件免費」優惠，但優惠期間的單件售價為22元，如與優惠開始前單件售價10元至14元比較，折扣幅度最高僅約21%。值得注意的是，上述兩項優惠於部分時段，該貨品的平均每件售價甚至較非促銷時段高出1元。
類似情況亦見於其他貨品，以1款410毫升裝的蒸魚豉油及1款280克的米粉為例，相關超市曾分別推出「買1送1」或「任揀2件，其中1件免費」等促銷優惠。促銷期間的標示單件售價較非促銷時段明顯為高，按優惠折算後的每件平均售價與優惠前後的單件售價比較，其中該款蒸魚豉油的折扣僅約16%；至於該款米粉的折扣則由0%至29%。
大包裝「每單位單價」高約2%至35%
消費者通常認為大包裝會較划算。是次調查在同一超市內選取15組同品牌、同類別而設有不同包裝規格的貨品，按其淨重量或容量計算每100克或100毫升的「每單位單價」作比較。結果發現，其中7組貨品曾於部分時段出現大包裝的「每單位單價」較小包裝高約2%至35%。
以同一品牌的樽裝汽水為例，其中2間超市曾在調查期間部分時段同日出售2公升及1.25公升裝。按每100毫升計算，2 公升裝的「每單位單價」為0.75元至1元，1.25公升裝則為0.68至0.95元，前者較後者高約2%至32%。3間超市亦曾同時出售405克及150克裝全脂淡奶，405克裝每100克的「每單位單價」介乎3.43元至4.91元，150克裝則介乎3.33元至4.33元。以其中1次同日售價為例，405克裝售16.5元，150克裝售5元，前者的「每單位單價」較後者高約22%。
善用「格價資訊通」掌握價格走勢
不同超市或會因應其營銷策略，於一星期內的特定日子推出優惠推廣。惟調查發現，其中1間超市約39%涵蓋貨品於星期三錄得全周最低平均售價，惟若將「多買優惠」計算在內，相關貨品錄得全周最低平均售價的日子則較多集中於星期五和星期六。至於另外2間超市，其中1間錄得全星期最低平均售價的貨品分布較為平均，另1間則在計及「多買優惠」後，約半數貨品於星期六或星期日錄得全周最低價格。
為方便消費者精明格價，消委會已於8月份將原有的「格價資訊通」網上版升級，推出相關流動應用程式，除了每天從9間網上超市、健康及美容用品店、化妝品店及藥房收集約2,800件貨品的價格供參考外，還新增多項實用功能。消費者可隨時隨地瀏覽「最大差價貨品」、「跌價貨品」、「熱門貨品」及「旅客熱搜」等頁面，快速掌握不同零售商之間的貨品，以及季節性熱門貨品的市場資訊；並可按店舖、品牌、價格等條件篩選及排序搜尋結果。「格價資訊通」同時提供貨品過去7天及30天的最高及最低價格紀錄，以及其「每單位單價」，以協助消費者更全面掌握心儀貨品的價格走勢，更客觀比較不同品牌及包裝產品的實際價格水平。
另外，消委會建議消費者不應單憑「買1送1」、「加1元多1件」等優惠形式判斷是否划算，宜比較貨品於非促銷時段的單件售價與優惠折算後的每件售價，以評估優惠是否真正吸引；比較不同包裝規格貨品時，應參考每100克或每100毫升的「每單位單價」。