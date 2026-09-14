消委會｜超市促銷優惠未必較「抵買」　麻油「買1送1」單價反貴1元

超市促銷優惠五花八門，「買1送1」或「加1元多1件」等多買優惠，容易令消費者以為可享近50%折扣；大包裝貨品亦往往予人較為「抵買」的印象。然而，消委會透過「格價資訊通」收集的網上價格資料，分析3間大型連鎖超市於去年9月至今年7月期間的網上價格及促銷安排，調查222件貨品的網上價格。結果發現，部分促銷優惠的「實際」折扣未必如消費者預期般吸引。值得留意的是，近期超市優惠競爭熾熱，經常推出全店或全單折扣、會員優惠及支付工具回贈等不同形式的推廣活動，調查反映面對愈趨多元的優惠形式，消費者更需仔細比較貨品的平日單件售價及折算後價格，避免單憑折扣宣傳作出判斷。

「買 1 送 1」折扣0%至29% 在調查期間，其中2間超市共48件貨品曾提供「買1送1」、「任揀2件，其中1件免費」或「加1元多1件」等多買優惠。然而，有部分貨品在促銷時標示的單件售價較非促銷時為高，若與非促銷時段的單件售價相比，實際折扣遠低於5折，未必符合消費者的期望。以1款150毫升裝的麻油為例，1間超市曾推出「買1送1」優惠，惟優惠期間的單件售價為20元或22元，明顯高於在優惠推出前的10元至14元，折扣幅度最高僅約29%。另1間超市亦曾就同款麻油推出「任揀2件，其中1件免費」優惠，但優惠期間的單件售價為22元，如與優惠開始前單件售價10元至14元比較，折扣幅度最高僅約21%。值得注意的是，上述兩項優惠於部分時段，該貨品的平均每件售價甚至較非促銷時段高出1元。

類似情況亦見於其他貨品，以1款410毫升裝的蒸魚豉油及1款280克的米粉為例，相關超市曾分別推出「買1送1」或「任揀2件，其中1件免費」等促銷優惠。促銷期間的標示單件售價較非促銷時段明顯為高，按優惠折算後的每件平均售價與優惠前後的單件售價比較，其中該款蒸魚豉油的折扣僅約16%；至於該款米粉的折扣則由0%至29%。 大包裝「每單位單價」高約 2% 至 35% 消費者通常認為大包裝會較划算。是次調查在同一超市內選取15組同品牌、同類別而設有不同包裝規格的貨品，按其淨重量或容量計算每100克或100毫升的「每單位單價」作比較。結果發現，其中7組貨品曾於部分時段出現大包裝的「每單位單價」較小包裝高約2%至35%。

以同一品牌的樽裝汽水為例，其中2間超市曾在調查期間部分時段同日出售2公升及1.25公升裝。按每100毫升計算，2 公升裝的「每單位單價」為0.75元至1元，1.25公升裝則為0.68至0.95元，前者較後者高約2%至32%。3間超市亦曾同時出售405克及150克裝全脂淡奶，405克裝每100克的「每單位單價」介乎3.43元至4.91元，150克裝則介乎3.33元至4.33元。以其中1次同日售價為例，405克裝售16.5元，150克裝售5元，前者的「每單位單價」較後者高約22%。

另外，消委會建議消費者不應單憑「買1送1」、「加1元多1件」等優惠形式判斷是否划算，宜比較貨品於非促銷時段的單件售價與優惠折算後的每件售價，以評估優惠是否真正吸引；比較不同包裝規格貨品時，應參考每100克或每100毫升的「每單位單價」。