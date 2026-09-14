iPhone18 Pro｜逾700人信用卡遭盜用 吳傑莊：疑為加快交易速度停3DS驗證

蘋果最新iPhone 18 Pro及iPhone 18 Pro Max開放預購，警方接獲超過700人報案，指懷疑其信用卡被盜用於網上購買智能電話。(林俊源攝)

蘋果最新iPhone 18 Pro及iPhone 18 Pro Max上周六(12日)晚上開放預購，警方至周日(13日)接獲超過700人報案，指懷疑其信用卡被盜用於網上購買智能電話，涉案金額約1470萬港元。立法會議員吳傑莊認為，事件揭露商戶疑為加快交易速度而暫停「額外認證步驟」(3D Secure)額外認證，令信用卡在無第三方認證下，仍能進行交易，認為商戶應負上全責，由於手機尚未出貨，資金未完全過數，各大發卡銀行將會退款，他預期事件未必會造成很大損失。

吳傑莊在電台節目稱，黑客可能早已盜取大量信用卡資料，趁新手機推出進行大規模「刷單」以圖獲利；至於「重複扣款」，他認為較大機會屬銷售平台系統故障，例如顧客多次點擊生成訂單的按鈕，導致系統同時生成多張訂單。

對於大批未經授權的交易成功落單，吳傑莊解釋與商戶可關閉信用卡「額外認證步驟」（3DS）有關。市民正常網上交易輸入信用卡號碼及CVC/CVV安全碼後，系統會要求輸入一次性密碼（OTP）或透過手機銀行應用程式作確認，該額外認證過程會令每宗交易增加30秒至1分鐘。他相信，供應商為免大批訂單導致「塞車」，平衡資料安全及客戶體驗後，決定停用有關驗證功能，因而令第三方在無認證下也能成功進行交易。