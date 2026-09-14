東涌公屋項目混凝土疑質量不足　卜國明：「磚仔」不夠力未必等於結構欠妥

東涌第42區公營房屋發展項目，當中三座興建中樓宇的部分結構構件混凝土疑質量不足，需要抽取額外混凝土芯進行檢驗。立法會議員(工程界)卜國明今早(14日)在港台節目表示，今次情況較為罕見，現代石屎廠不會為節省微量的英泥而偷工減料，否則重做或加固的工程延誤損失將遠超節省的成本，主要可能涉及混凝土本身質量問題，及「磚仔」製作過程欠佳，影響「磚仔」強度。

視乎嚴重程度採取不同方案

卜國明強調「磚仔」不夠力，不一定代表現場石屎結構也不夠力，因此工程師需要透過打「石屎槍」或採取進一步現場採樣，在避開鋼筋的適當位置鑽取結構芯樣，再送往化驗所測試，才能確認實際建築物的結構強度。若最終證實現場結構的混凝土強度確實不達標，工程師會視乎嚴重程度採取不同方案，若輕微不達標，工程師會重新計算，若設計時預留的「安全系數」足以包容該強度落差，則無須額外補救，但如果情況較嚴重就需要進行加固工程，例如加厚結構，或在樁柱旁額外打樁補強等，所有糾正方案必須經工程師確認安全。