內地女冒簽推薦信獲教大博士課程取錄　判160小時社服令

一名內地女子涉偽造推薦信訛稱獲教大前副教授學術推薦，終獲教大博士課程取錄，她早前承認一項以欺騙手段取得服務罪，今日(14日)於粉嶺裁判法院接受判刑。裁判官陳炳宙指被告行為不公平地剝奪他人獲取錄的機會，案情嚴重判刑須具阻嚇力，撫平受害人的傷痛，惟考慮被告過往有出色的教學表現，一直奉公守法，因對自己有很高期望，「一時想唔通」受中介唆擺而犯案，決定網開一面終判160小時社會服務令。

被告李祖儿(31歲)，報稱教大國際與比較學教育博士學生，早前承認於2024年11月30日至2025年12月16日透過欺騙手段，即向香港教育大學的教職人員虛假陳述何偉業是被告的學術推薦人，及何偉業於2024年3月5日撰寫之入學推薦信是真實的，從而不誠實地取得教大教育學博士課程的教育和教學服務。