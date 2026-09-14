內地女冒簽推薦信獲教大博士課程取錄　判160小時社服令

一名內地女子涉偽造推薦信訛稱獲教大前副教授學術推薦，終獲教大博士課程取錄，她早前承認一項以欺騙手段取得服務罪，今日(14日)於粉嶺裁判法院接受判刑。裁判官陳炳宙指被告行為不公平地剝奪他人獲取錄的機會，案情嚴重判刑須具阻嚇力，撫平受害人的傷痛，惟考慮被告過往有出色的教學表現，一直奉公守法，因對自己有很高期望，「一時想唔通」受中介唆擺而犯案，決定網開一面終判160小時社會服務令。
被告李祖儿(31歲)，報稱教大國際與比較學教育博士學生，早前承認於2024年11月30日至2025年12月16日透過欺騙手段，即向香港教育大學的教職人員虛假陳述何偉業是被告的學術推薦人，及何偉業於2024年3月5日撰寫之入學推薦信是真實的，從而不誠實地取得教大教育學博士課程的教育和教學服務。
案情指，被告於2019年在教大碩士畢業，自2021年起每年申請報讀教大博士課程，但均不成功，前年再經網上提交教大博士課程申請，並上載聲稱由教職員「何偉業」撰寫的推薦信後獲取錄。教大職員其後確認，何於2021年7月已離職，離職前為副教授。職員聯絡何，何確認從未發出有關推薦信。被告被捕後，在警誡錄影會面中稱修讀碩士課程時認識何，又稱於2022年向何提出為她撰寫推薦信，而何表示她可使用於2021年撰寫的推薦信，承認她以2021年推薦信內的資料為基礎，偽造涉案推薦信及在信上冒簽。
傑出學業成績和操行 對教學有熱誠
陳官引述被告背景指，她過去有傑出學業成績和操行，對教學有熱誠，在教大修畢碩士課程後於廣州教學，為加強競爭力而報讀博士課程，但一直失敗終受中介唆擺犯案。被告過去奉公守法，因本案滯留香港已是慘痛教訓，她承諾不會再行差踏錯，而其教職獲暫緩，待她完成社會服務後才繼續。考慮到被告有真誠悔意、無案底，其工作受影響，以及滯留香港等壓力已是教訓，相信重犯機會低，付出代價後仍可回報社會。雖然本案適合監禁，但網開一面給予一次機會，終判160小時社會服務令。
案件編號：FLCC2815/2025