搵工｜共創多元文化工作間招聘會提供逾2200空缺　月薪可達2.4萬元

為期兩日的招聘會由勞工處和民建聯少數族裔委員會合辦。招聘會共有約50間機構參加，合共提供逾2,200個不同行業的優質職位空缺。每日分別約有25間機構於會場設置櫃位，進行即場招聘，提供的職位類別相當廣泛，包括工程師、分店經理、電車車長、市場發展助理、行政及人事助理、會所助理、倉務文員、航膳服務主任、旅客服務主任、見習飛機維修員、天線技工、交通督導員、廚師、咖啡師、保安員、豪華轎車司機、美容師和理髮員。求職人士如欲了解空缺詳情，可瀏覽勞工處的互動就業服務網站。

勞工處於周三(16日)及周四(17日)在旺角麥花臣場館舉行共創多元文化工作間招聘會，藉以促進求職人士，包括少數族裔人士的就業機會，並加深他們對勞工處就業服務的認識。

五大紀律部隊將設置櫃位

五大紀律部隊，包括懲教署、香港海關、消防處、香港警務處和入境事務處亦將設置櫃位介紹工作機會及投考資格。此外，民建聯少數族裔委員會將在招聘會介紹支援少數族裔人士的服務。同場另有培訓機構為到場人士介紹培訓課程。現場設有印度語、烏爾都語及尼泊爾語即時傳譯服務。於周三(16日)的招聘會中，更加設不同的職業講座。

在是次招聘會中，約86%為全職空缺，大部分月薪介乎1.2萬元至2.4萬元。約96%的職位空缺學歷要求為中六或以下，約60%的職位空缺無需相關工作經驗。求職人士可即場遞交職位申請，有機會即場接受面試，亦可在勞工處設於場內的櫃位查詢該處提供的就業服務。