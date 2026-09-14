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出版：2026-Sep-14 15:45
更新：2026-Sep-14 15:45

【繞場一週】馬會馬術隊代表中國香港出戰亞運　薪火相傳並肩上陣

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中國香港馬術隊將派出11對人馬組合出戰第20屆亞洲運動會，他們均來自馬會馬術隊。

第20屆亞洲運動會將於本週六（9月19日）揭開序幕，Jessie向來熱愛馬術，其中最期待的亞運項目之一，當然是在日本中央競馬會馬事公苑舉行的馬術。今屆港隊派出11對人馬組合參與盛裝舞步賽、三項賽及場地障礙賽三個項目的團體賽及個人賽，所有代表均來自馬會馬術隊。陣中既有經驗豐富的成員，亦有初次躋身亞運舞台的新秀。 

是次陣容中，經驗豐富的林立信及何苑欣除三項賽外，亦分別參加場地障礙賽及盛裝舞步賽，每人同時獲選出戰兩個項目。至於場地障礙賽的韋娜，以及盛裝舞步賽的鄭楷曦和李逸寧，均是首度躋身亞運代表隊，為隊伍注入新動力。所有運動員均在馬術總會與馬會推出的「香港馬術精英計劃」下接受專業培訓，現正於歐洲與拍檔馬匹積極備戰，務求以最佳狀態迎接賽事。

馬會馬術培訓經理鮑愛勤獲委任為領隊，帶領中國香港馬術隊參加今屆賽事，馬會亦派出包括教練、馬匹料理員、獸醫、釘甲匠及人和馬的物理治療師在內的支援團隊，為比賽期間的馬匹及騎手提供全面專業支援。

三個馬術項目共有22個國家及地區參與角逐，參賽地區數目較上屆杭州亞運進一步增加。

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第五次代表香港出征亞運的馬會馬術隊代表賴楨敏表示，她今將夥拍9歲母馬Kalina’s Way，雖然其「搭檔」大賽經驗尚淺，但她仍以團體獎牌為目標。

其中馬會馬術隊代表賴楨敏表示，今屆亞運是她自2010年全職投身馬術以來第五次代表香港出征。她將夥拍9歲母馬Kalina’s Way，出戰首度分級的1.45至1.50米小組別個人賽及團體賽。她表示，雖然其「搭檔」大賽經驗尚淺，加上面對資金雄厚的阿拉伯國家及傳統強隊日本，但她仍以團體獎牌為目標，並將亞運視為重要「踏腳石」，為她與其馬匹未來更高水平賽事累積經驗。

賴楨敏特別鳴謝馬會及馬術總會的支援，成為後盾讓她能專注備戰，全心全意迎接亞運挑戰。比賽以外，她亦享受全方位照顧馬匹，從清潔、獸醫、蹄鐵到訓練比賽，從中建立深厚夥伴關係；面對緊張情緒，她選擇接受並轉化為動力，保持穩定心態以回應馬匹的敏感直覺。馬術已成為她的生活，因此暫未考慮退役。

Jessie知道，馬會將贊助香港體育學院推出「賽馬會優秀運動員獎勵計劃」，為在今屆亞運會個人及團體項目勇奪金、銀、銅牌的中國香港隊代表頒發現金獎；其中個人及團隊項目金牌的獎金，分別為100萬港元及200萬港元。祝願各位港將旗開得勝、獎牌獎金大豐收！

中國香港馬術隊名單及賽程一覽

項目

運動員

馬匹

比賽日期

三項賽

(團體及個人)

林立信

馬會奮進#

9月21至23日

 

獎牌日

9月23日 (團體及個人賽)

何苑欣

Evita AP

蘇昱軒

Jones JL

吳蓓華

Hanerina SSF

盛裝舞步

(團體及個人)

何苑欣

Bella Rouge#

9月25至27日

 

獎牌日

9月25日 (團體賽)

9月27日 (個人賽)

鄭楷曦

Grappa

李逸寧

ZINQ Ferati FH

場地障礙賽

(團體及個人)

個人賽 A組 (1.45米–1.50米)

10月1日、3至4日

 

獎牌日

10月1日 (團體賽)

10月4日 (個人賽)

賴楨敏

Querido 75# / Kalina’s Way

黎嘉怡

SG S Air Pilot#

韋娜

Hastuce des Courts /

Kobus#

個人賽B組 (最高1.55米)

林立信

 Lopez One

 

Dakota# (後備馬)

#馬會贊助馬匹

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