【繞場一週】馬會馬術隊代表中國香港出戰亞運　薪火相傳並肩上陣

第20屆亞洲運動會將於本週六（9月19日）揭開序幕，Jessie向來熱愛馬術，其中最期待的亞運項目之一，當然是在日本中央競馬會馬事公苑舉行的馬術。今屆港隊派出11對人馬組合參與盛裝舞步賽、三項賽及場地障礙賽三個項目的團體賽及個人賽，所有代表均來自馬會馬術隊。陣中既有經驗豐富的成員，亦有初次躋身亞運舞台的新秀。 是次陣容中，經驗豐富的林立信及何苑欣除三項賽外，亦分別參加場地障礙賽及盛裝舞步賽，每人同時獲選出戰兩個項目。至於場地障礙賽的韋娜，以及盛裝舞步賽的鄭楷曦和李逸寧，均是首度躋身亞運代表隊，為隊伍注入新動力。所有運動員均在馬術總會與馬會推出的「香港馬術精英計劃」下接受專業培訓，現正於歐洲與拍檔馬匹積極備戰，務求以最佳狀態迎接賽事。

馬會馬術培訓經理鮑愛勤獲委任為領隊，帶領中國香港馬術隊參加今屆賽事，馬會亦派出包括教練、馬匹料理員、獸醫、釘甲匠及人和馬的物理治療師在內的支援團隊，為比賽期間的馬匹及騎手提供全面專業支援。 三個馬術項目共有22個國家及地區參與角逐，參賽地區數目較上屆杭州亞運進一步增加。

其中馬會馬術隊代表賴楨敏表示，今屆亞運是她自2010年全職投身馬術以來第五次代表香港出征。她將夥拍9歲母馬Kalina’s Way，出戰首度分級的1.45至1.50米小組別個人賽及團體賽。她表示，雖然其「搭檔」大賽經驗尚淺，加上面對資金雄厚的阿拉伯國家及傳統強隊日本，但她仍以團體獎牌為目標，並將亞運視為重要「踏腳石」，為她與其馬匹未來更高水平賽事累積經驗。 賴楨敏特別鳴謝馬會及馬術總會的支援，成為後盾讓她能專注備戰，全心全意迎接亞運挑戰。比賽以外，她亦享受全方位照顧馬匹，從清潔、獸醫、蹄鐵到訓練比賽，從中建立深厚夥伴關係；面對緊張情緒，她選擇接受並轉化為動力，保持穩定心態以回應馬匹的敏感直覺。馬術已成為她的生活，因此暫未考慮退役。

Jessie知道，馬會將贊助香港體育學院推出「賽馬會優秀運動員獎勵計劃」，為在今屆亞運會個人及團體項目勇奪金、銀、銅牌的中國香港隊代表頒發現金獎；其中個人及團隊項目金牌的獎金，分別為100萬港元及200萬港元。祝願各位港將旗開得勝、獎牌獎金大豐收！ 中國香港馬術隊名單及賽程一覽 項目 運動員 馬匹 比賽日期 三項賽 (團體及個人) 林立信 馬會奮進# 9月21至23日 獎牌日 9月23日 (團體及個人賽) 何苑欣 Evita AP 蘇昱軒 Jones JL 吳蓓華 Hanerina SSF 盛裝舞步 (團體及個人) 何苑欣 Bella Rouge# 9月25至27日 獎牌日 9月25日 (團體賽) 9月27日 (個人賽) 鄭楷曦 Grappa 李逸寧 ZINQ Ferati FH 場地障礙賽 (團體及個人) 個人賽 A組 (1.45米–1.50米) 10月1日、3至4日 獎牌日 10月1日 (團體賽) 10月4日 (個人賽) 賴楨敏 Querido 75# / Kalina’s Way 黎嘉怡 SG S Air Pilot# 韋娜 Hastuce des Courts / Kobus# 個人賽B組 (最高1.55米) 林立信 Lopez One Dakota# (後備馬)

#馬會贊助馬匹

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