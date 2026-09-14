陳茂波：銀髮經濟讓長者有更好生活選擇　跨境安老帶來新發展空間

財政司司長陳茂波出席長者安居協會活動時表示，人口老化是全球共同面對的挑戰，香港亦不例外，65歲或以上的長者人口預計到2046年佔香港整體人口36%，只有長者居住的住戶比率亦會上升至接近三分之一，「這既是挑戰，亦意味著龐大市場商機」，有估算指出，香港60歲或以上的消費開支，由2024年的3400億元，估計到2034年會增加至接近5000億元。陳茂波指銀髮經濟發展不單是增加產品和服務，更是讓不同能力、不同需要的長者都有更好的生活選擇。 2046年長者人口料佔36%

他說，本港優勢在於擁有多方面條件相互配合，香港擁有世界級的生命健康科研實力，並正積極建設國際醫療創新中心，有資金、人才和初創企業匯聚的蓬勃創科生態，亦有對生活質素和服務水平要求非常高的市場，關鍵是要將這些優勢連結起來，推動科研成果轉化為實際可用、可持續營運的服務，相信香港的經驗亦可讓其他地方借鏡。

科技分擔工作 騰出時間多關心長者 陳茂波又說，「跨境安老」為香港業界帶來新發展空間，隨著長者的生活選項延伸至粵港澳大灣區，服務轉介、健康資訊共享、支援安排的跨境銜接都有新需要，如果能夠建立到安全可靠、銜接暢順的服務模式，有機會將這個模式複製及推廣，惠及更多老人家，這或許是一片值得開拓的「藍海」。他指出，科技可以讓老人家生活得更安全，機器人可以做家務、陪伴解悶，但不能取代人與人之間的關懷、真摯的關心，呼籲大家當科技分擔了工作的同時，更要將騰出來的時間，多關心身邊長者。

孫玉菡稱香港成「超級老齡社會」 政府與業界思考如何更好應對 勞工及福利局局長孫玉菡致辭時說，現時本港人口年齡中位數為49歲，65歲或以上人口差不多佔四分之一，反映香港已經成為「超級老齡社會」，政府會與安老業界共同思考未來二、三十年，如何更好應對人口老化的挑戰。孫玉菡指，長者安居協會在過去30年間做了很多協助本港應對老齡社會的工作，當局未來會繼續與長者安居協會合作，共同應對人口老化問題。