施政報告2026｜有報道指擬再推鼓勵生育「組合拳」　不與新加坡鬥派錢

行政長官李家超將於周三（16日）發表香港首份五年規劃及本屆政府任期內最後一份《施政報告》。本港生育率持續低迷，去年出生人數更跌破3萬，兩萬元新生嬰兒獎勵金會否延續成焦點。有報道引消息指，港府會再推出「組合拳」鼓勵生育措施，延續兩萬元新生嬰兒獎勵金，亦會引入累進式子女免稅額，同時在資助房屋提供優惠政策，惟不會與新加坡鬥派錢。

港府2023年10月開始推出為期三年的兩萬元新生嬰兒獎勵金，希望鼓勵生育，截至上月底，當局已向7萬多名申請人發放獎金，涉及金額合共超過15億元。據了解，新一份施政報告有篇幅提及鼓勵生育政策，新生嬰兒獎勵金計劃會延續，另會引入累進式子女免稅額，即父母每生多一位小朋友，享有更多免稅優惠；同時在資助房屋提供年輕家庭優惠政策，首期降低以減輕置業壓力。

有報道引消息指，政府較傾向透過住房、扣稅及公共服務等方式，降低家庭實際開支，尤其住屋屬年輕人組織家庭的重要考慮，未來整體方向是沿着「多管齊下、精準施策」推進，並非與其他地方比較誰的支票較大，而是從家庭整個生育和養育過程逐項減低障礙。對於新加坡多年來投放大量資源於生育上，惟生育率仍跌至歷史新低，報道引消息指，港星住屋、福利及勞工制度均不相同，不能只看對方「派多少」，更要看哪些措施最切合本地家庭真正面對的問題。