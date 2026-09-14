Ray Online｜立法會天橋入口裝LED屏幕播會議精華 新餐廳試業

立法會綜合大樓的出入口中，以天橋入口最繁忙，經常有許多議員、官員、議員辦事處職員、秘書處職員、訪客、傳媒工作者等進出。據立法會秘書處統計，單是上星期五(11日)，該處便有超過4,000人次出入；過去一年，更有超過80萬人次出入。立法會主席李慧琼於社交平台表示，在立法會行政管理委員會支持下，秘書處與建築署在天橋入口進行優化工程，加裝了一幅顯眼的LED屏幕，提供更貼心便捷的資訊服務。今天（9月14日）起，循天橋入口進出大樓時，市民可第一時間掌握議會正在舉行的公開會議或重要活動，以及最新重要資訊，亦可重溫精華片段。

資訊屏幕會滾動播放多類最新資訊，不僅包括立法會手機應用程式所載的未來一周議會速覽，亦提供議會每天公開會議日程、會議直播、綜合大樓重要動態、溫馨提示等，李慧琼形容是「一目了然，資訊在手，心中有數」。資訊屏幕旁又設有綠色立法會議會標誌，配以淺綠色裝飾板，為原本較暗沉的天橋入口添上一份清新氣息，旨在為所有進出該入口的人士帶來更佳體驗。

另外，由新營運商營運的立法會餐廳，亦於今日開始試業，營業時間為星期一至五上午8時至下午6時，公眾假期除外。李慧琼表示，她希望餐廳全新的餐單和餐飲空間，能為大家帶來舒適的用膳及交流環境。她呼籲市民來到立法會時，不妨在天橋入口望一望，以掌握議會最新資訊；同時亦歡迎所有大樓使用者及大樓訪客順道到立法會餐廳開餐。