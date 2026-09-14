警新界南打擊超速駕駛及危駕拘8人　3私家車司機涉飄移及衝路障被捕

鑑於新界南總區上半年的交通意外數字出現輕微上升趨勢，當中涉及有人死亡的嚴重事故亦有所增加，新界南總區交通部執行及管制組人員於本月2日至14日展開執法行動，在新界南多條主要幹道進行針對性部署，並配合無人機進行偵測，重點打擊超速駕駛、非法改裝車輛及危險駕駛等交通罪行。行動中，警方共拘捕7名本地男司機及1名本地女司機，年齡介乎22至50歲，分別涉嫌「販運危險藥物」、「危險駕駛」、「未能提供呼氣樣本」及「被通緝人士」。

共發出1799張定額罰款告票 另外，人員共發出1,799張定額罰款告票，當中包括258張涉及超速的告票，其中有23輛車更涉嫌超速路面限速30公里以上而被票控，將會被扣減5分；此外，警方針對不專注駕駛行為，就司機在駕駛時使用手提電話共發出666張告票，並截獲的42輛懷疑非法改裝私家車，所有涉案車輛已被扣查於大欖涌車輛扣留及檢驗中心作進一步檢驗。

車內搜出可卡因及大麻花 除幹道巡查外，特遣隊人員亦於昨日(13日)及今日(14日)在區內展開代號「徹剿」的行動。警方透過情報蒐集、深入分析與調查，並翻查大量閉路電視片段，鎖定在道路上「飄移」及衝警察路障的3名私家車司機，他們年齡介乎22至27歲，涉嫌「危險駕駛」被捕。人員亦在其中一名被捕男子的私家車內搜出懷疑可卡因及大麻花，遂以「販運危險藥物」拘捕該名23歲男子，現正被扣留調查。 網傳行車睡覺 男司機被捕 據了解，涉案私家車於8月下旬進行「飄移」等危險駕駛行為，案發地點主要集中在大帽山一帶，當時涉案車輛屬於各自活動。警方亦發現其中一名22歲男子，正是早前網傳片段中在行車期間睡覺的男司機。雖然該名司機在接受調查時聲稱相關片段是在港珠澳大橋往珠海方向的隧道內拍攝，但警方經多方搜證及精細比對車輛內部裝飾特徵後，成功鎖定該車輛及司機身分，並證實該車輛同時涉嫌在大帽山路段參與「飄移」危駕行為。此外，執法人員在巡查期間截獲多輛懷疑涉及違規改裝的「跑車款」電單車，已被扣留作進一步檢驗。