小一入學｜自行分配學位9.17起接受申請　最遲9.25交表

教育局提醒有意為子女申請明年九月入讀官立或資助小學一年級的家長，須於透過「小一入學電子平台」或以紙本表格遞交「小一入學統籌辦法」的自行分配學位申請。

教育局發言人表示，想透過電子平台為子女申請小一學位的家長，要先登記成為「小一入學電子平台」用戶及以「智方便+」綁定帳戶，並在本月17日至25日期間遞交申請。如家長選擇遞交紙本申請表格，則須於本月21日至25日期間的學校辦公時間內，將填妥的申請表格，連同有關證明文件直接遞交至學校。如家長未能親自遞交申請表，可以書面授權一名人士帶同有關文件，代交至所申請的小學。家長只可為每名子女遞交一份申請，家長若同時向超過一所官立或資助小學遞交申請，其子女的自行分配學位申請將會作廢。此外，家長 切勿 同時經「小一入學電子平台」和以紙本申請表為同一名子女重複遞交申請。