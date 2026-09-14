元朗區議員施駿興與13歲女童性交 罪名成立還押10.27判刑

元朗區議員施駿興涉於2008年任小學話劇導師助手時，認識一名11歲女學生後，帶她至學校附近的公園，繼而伸手入女童校服內的胸圍下撫摸其胸部。兩年半後，施駿興再疑與該女童發展情侶關係，涉於天水圍單位內與女童性交。女方十多年後報警，案件早前在區域法院審理，法官陳廣池今日（14日）裁定施猥褻侵犯罪脫，但裁定與16歲以下女童非法性交罪名成立，將求情及判刑押後至10月27日，其間被告還押，法庭會索取女事主的創傷報告。

現年39歲被告施駿興，被控1項非禮及1項與年齡在16歲以下的女童非法性交罪，指他於2008年11月某日在土瓜灣高山道公園猥褻侵犯11歲的女童X，及於2011年3月14日在天水圍某單位與當時13歲的X非法性交。

1997年8月出生的女事主X早前供稱，她就讀小六時參與話劇班，作為導師助理的被告曾在排練小休時向她索取電話號碼，施曾接她放學，並帶她到公園，期間摸她胸部。她升中學後，二人重遇並成情侶，她指施在情人節作出請求，要她在一個月後的白色情人節「回禮」，「要用啲白色嘅嘢慶祝」，二人最終在沒使用安全套下進行性行為，惟施一一否認指控。X稱後來與施分手，之後無聯絡。多年後發現施當上公職，擔心他會接觸年幼兒童，決定揭發事件。