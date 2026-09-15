希路能源攜小鵬汽車引進全球首個兆瓦級閃充系統 開啟「油電同速」新時代

電動車在港日漸普及，惟充電需時及基建限制仍是挑戰。如今這個痛點有望迎來革命性突破！希路能源（Halo Energy）宣佈與小鵬汽車展開深度合作，於香港推出全球首個「X-Energy兆瓦級閃充系統」，首站選址新蒲崗「東蒲」。該系統突破性實現最高值超過1MW（兆瓦）的充電功率，以小鵬最新款電動車進行實測，僅需9分鐘即可補充450公里續航力，峰值充電功率高達619.6kW，標誌著電動車「油電同速」新時代正式降臨。 儲能技術突破電網樽頸 傳統大功率超充站的建設，往往受制於舊區或停車場的電網容量限制，營運商需面對高昂的電力擴容及增設變壓器房的成本。希路能源行政總裁曾偉華（Martin）指，一般室外停車場難以提供龐大電力，而「X-Energy兆瓦級閃充系統」正是透過結合儲能與高速充電技術，讓電網基礎較薄弱的場地也能部署兆瓦級閃充，大幅降低建站門檻。

Martin續指，系統內置容量達400多度（kWh）的儲能電池，當電池充滿後，能提供高達800kW的輸出功率。「X-Energy系統只需場地提供120kW至240kW的交流輸入，例如業主提供240kW（約400A）的電力，兩者相加便能產生高達1040kW的最大輸出功率，是一般100kW充電站速度的10倍。」

4 槍同充不分電 兼容各品牌電動車 目前，全球首個「X-Energy兆瓦級閃充系統」已率先於新蒲崗東蒲項目落成啟用。該充電站設有4個充電車位，配置1支最高1000kW液冷閃充槍以及3支最高600kW的超充槍。Martin表示，即使4支充電槍同時運作，將1040kW的總輸出平分，每支槍的最高輸出功率仍能達到250kW。「250kW的充電速度已經非常快，市面上許多電動車仍未能達到這個接收速度。這意味著，車主可能還沒喝完一杯咖啡，車子就已經充滿電可以開走了！」 Martin笑言。 針對超高速充電會否令電池損耗的疑慮，Martin強調，新一代電動車已採用「5C」充放電技術，電池設計足以承受極速充放，因此使用這種兆瓦級閃充並不會對電池造成損害。另外，該充電站相容全港所有品牌的電動汽車，並支援希路即插即充技術（Halo AutoCharge）等支付及互通技術。除私家車外，的士及輕型客貨車等商用車亦是其服務對象。

全戶外設站符合安全法規 高功率充電的安全問題是重中之重。由於X-Energy系統帶有大型儲能電池，根據香港及多國法規，這類設備必須放置於室外環境。硬件方面，X-Energy的儲能電池採用與小鵬汽車同源的「汽車級安全標準」及LFP電芯，通過火燒、擠壓及IP68防水等多項嚴格測試。Martin特別提到，小鵬汽車的電池在國際上保持零意外紀錄，為業界中最安全的電池之一，確保充電站能為車主及周邊環境提供最高級別的安全保障。

年底前增 3 個 X-Energy 系統站點 談及首站選址東蒲的原因，Martin指是因為此場地屬戶外停車場，也符合相關安全法規。鑑於新蒲崗區缺乏充電設施，加上東蒲項目為傳統工業區注入了年輕及創新的氣息，與希路能源引入全球首創充電技術的理念相符，故促成此次合作。 展望未來，希路能源與小鵬汽車計劃於未來12個月內，在全港建設十多個閃充及超充站，當中3個配備X-Energy系統的站點預計於今年底前投入運作。Martin強調，希路能源的使命是以香港為起點，與車企一同「出海」。他認為香港匯聚了全球各地的電動車品牌，是絕佳的測試基地。配合全球化戰略佈局，團隊計劃於今年11月在澳洲落成南半球首個同款充電站，並同步加速東南亞市場的佈局，致力推動全球交通電動化轉型。

* 本文所提及之充電速度為設備理想工作情況下的峰值參數，實際充電功率受車輛車型、電池荷電狀態、電池溫度及充電協議兼容性等因素影響，不同車型間存在差異，具體以車輛實際接入表現為準。

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