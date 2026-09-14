黃之鋒案｜Netflix紀錄片仍可於香港地區觀看 保安局：正採取跟進行動

串流影視Netflix於2017年上架一套關於黃之鋒的紀錄片，至今仍可於香港地區觀看，相關兩分鐘預告片無須付費訂閱就能收看。

正就35+顛覆國家政權案服刑的前香港眾志秘書長黃之鋒，被指串謀請求外國制裁中國及香港特區，被起訴一項「串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全」罪。黃之鋒5月在西九龍裁判法院承認一項串謀勾結外國勢力罪，本月到高等法院進行求情及判刑。《香港國安法》指定法官譚耀豪押後判刑，日期另行通知。串流影視Netflix於2017年上架一套關於黃之鋒的紀錄片，至今仍可於香港地區觀看，保安局回覆《am730》查詢時表示，特區政府正採取相關跟進行動，強調所有在香港播放的影片必須符合香港法律，包括《香港國安法》及《維護國家安全條例》。

紀錄片《黃之鋒：熱血青年 vs. 超級強權》於2017年上架，片長78分鐘，主要講述他領導「學民思潮」參與反國民教育及佔中等過程，除黃之鋒外，羅冠聰、周庭都有亮相。紀錄片由美國編劇兼導演喬‧皮斯卡特拉（Joe Piscatella）拍攝，相關兩分鐘預告片無須付費訂閱就能在香港收看。

在港播放影片必須符合法律

保安局回覆《am730》查詢時表示就有關影片，特區政府正採取相關跟進行動，強調所有在香港播放的影片必須符合香港法律，包括《香港國安法》及《維護國家安全條例》。至於某項行為是否構成犯罪，須視乎每宗個案的事實與情況而定，包括審視相關背景，亦要看涉事者的意圖，不能一概而論。如發現任何涉嫌違法的行為，執法部門會依法處理。