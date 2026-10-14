私隱專員公署與HKIRC 攜手推出「數據私隱及網站安全掃描計劃」 防範個人資料外洩風險

個人資料私隱專員公署（私隱專員公署）聯同香港互聯網註冊管理有限公司（HKIRC）推出「數據私隱及網站安全掃描計劃」（計劃），供全港所有學校、非牟利機構及中小企申請參加，費用全免。計劃旨在透過網站安全掃描服務，協助相關機構主動識別網站潛在的安全風險及個人資料保障漏洞，並提供專業顧問支援，以提升管理層及員工對網絡安全及私隱風險的認知，推動他們在數碼化及AI日益普及的環境下，建立更穩健的網絡安全基礎，保障數碼資產及個人資料私隱。計劃同時是私隱專員公署成立30周年其中一個誌慶活動。

計劃採用非入侵式掃描技術，在不影響網站日常運作的情況下，有效識別網站安全風險及個人資料外洩隱患，包括系統配置漏洞或不當安全設定等問題，並找出可能導致敏感個人資料外洩或意外曝光的環節。完成掃描後，參與機構將獲提供專屬評估報告及顧問支援服務，以得到具體改善及修復建議，進一步強化機構的整體網絡防護能力。

個人資料私隱專員（私隱專員）鍾麗玲女士, SBS表示：「隨着數碼科技及AI迅速發展，機構在數據安全及個人資料私隱保障方面正面對前所未有的挑戰。私隱專員公署與HKIRC簽署諒解備忘錄，並推出『數據私隱及網站安全掃描計劃』，體現國家『十五五』規劃中『堅持統籌發展和安全』的重大原則。我們期望透過這項計劃，協助更多機構，尤其是資源相對有限的學校、非牟利機構及中小企，提升網絡及數據安全保障能力，主動識別和防範個人資料外洩的風險，從而加強網絡安全和個人資料保護。」