iPhone18 Pro｜逾1200人報案疑信用卡被盜涉款2500萬元　警：不涉網絡攻擊

蘋果最新電話iPhone 18 Pro上周六開放網上預購，隨即有大批市民發現其信用卡被盜用作訂購新電話。截至周一下午5時，香港警方共接獲1,209名市民報案，總涉案金額為2,500萬元，又引述蘋果公司及相關銀行稱其系統運作正常，相信事件不涉及網絡攻擊。

多方向追查騙徒身份及背後集團

蘋果公司上周六晚上8時開放iPhone 18 Pro等新電話網上預購後，社交平台陸續出現市民分享其信用卡被盜用購買相關電話的帖文。警方近日接獲大批市民報案後，將案列作以欺騙手段取得財產，由網絡安全及科技罪案調查科接手調查。網罪科調查發現，涉案的預購交易毋須經單次短訊驗證碼OTP或其他認證，過程不需經過持卡人確認亦可完成，令騙徒有機可乘。

網罪科科技罪案組警司張巧儀稱，由於有過千人報案、牽涉大量資料，警方需時分析資料，並會繼續與有關機構檢視情況，希望可全方位改善和提升保安措施。網罪科科技罪案組總督察陳麗如表示，警方正循多個方向追查騙徒身份及其背後的犯罪集團，包括追查信用卡資料洩漏的源頭，以及涉案人士身份及其數碼足跡。