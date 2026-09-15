調查︰七成人認同本港生態遊潛力大 旅遊飲食業界辦嘉年華 引客深遊西貢

旅客近年轉向深度遊，政府與業界正多管齊下，冀為旅客帶來更豐富體驗。有調查發現，逾七成市民認為香港具備發展高質素生態旅遊的潛力，負責調查的立法會議員建議政府設立生態旅遊跨部門統籌小組，並於熱門生態景點實施預約制及人流管制；除拓展自然景點外，旅遊及飲食業界則以地道美食吸客，將於周六(19日)起一連兩日舉辦嘉年華，透過地道小食及工作坊等，引導旅客入西貢區觀光。
立法會議員姚柏良聯同新青年論壇上月訪問了651名18歲或以上人士。調查結果顯示，71.8%受訪者認同，香港自然環境具潛力包裝成高質素生態遊產品推薦予旅客，59%人表示有興趣參與深度體驗；惟62.1%人直言目前市面欠缺相關高質產品，反映市場存在巨大供需落差。72.2%人同意政府應設立跨部門統籌機制，協助旅遊業界推動生態旅遊產品。
姚柏良指出，政府要摒棄「頭痛醫頭」的被動模式，除發展專業導賞團，亦要做好人流管理，包括盡快檢討「萬宜地質步道—破邊洲段」預約制度的試行成效，並將有關人流控制模式引入至東壩及大帽山等其他生態熱點，以平衡保育與訪客體驗。他亦建議成立「生態旅遊跨部門統籌小組」，由文體旅局及環境局加強協調，便利業界打造生態旅遊產品。
旅遊飲食界辦嘉年華助西貢區經濟
為推廣本港地道飲食文化，旅遊界及飲食界將周六(19日)起，一連兩日在將軍澳新都城中心舉辦嘉年華，以港人港菜作賣點，現場設15個不同攤位，除可免費品嘗嘉美雞等地道美食，亦設工作坊即場教授小朋友做蛋撻，以及本地傳統文化表演等，嘉年華亦準備跨境巴士車票、免費機票等禮物送贈參加者。
香港旅遊促進會總幹事崔定邦表示，不少旅客前往西貢東壩郊遊後便直接返回市區，今次嘉年華特意選址將軍澳，盼鼓勵訪港旅客深入西貢區消費遊覽。他透露，屆時將安排數個旅行團參與嘉年華，體驗本港獨特文化氛圍，期望能發揮引導作用，令旅客不再局限於油尖旺等核心旅遊區，同時呼籲本港居民留港消費，振興本地經濟。
崔定邦：擬推旅巴雲端監控系統 監察導遊表現
另外，被問到近日有旅行代理商及導遊涉強迫旅客購物，遭旅監局撤銷牌照。崔定邦強調，個案僅個別「害群之馬」，希望今次事件能起警惕作用，讓業界明白強迫購物不僅面臨除牌，更有可能承擔刑事責任。為減少違規行為出現，旅遊促進會董事局亦正商討，擬要求旅遊巴士安裝閉路電視及錄音設備，並將影音數據即時上傳至雲端，方便旅行社即時監察導遊表現，惟具體執行細節仍有待進一步考量。