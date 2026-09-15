消委會測36款衛生巾 1款吸收速度需73秒

衛生巾是女性生理期必需品，吸收速度、防漏及衛生表現受關注。消委會測試36款一次過有翼衛生巾樣本，發現各產品吸收速度表現參差，其中1款需73秒才完全吸收模擬經血，超出內地標準要求。另外，19款未以中文或英文標示主要成分或表面材質，部分亦未有列明保質期或供應商資料。消委會促請供應商加強品質管理。
消委會測試36款有翼衛生巾樣本，涵蓋個人護理店、超市及網購平台產品，按聲稱長度分為4組，每片售約1至5.6元。結果顯示，15款樣本總體評分獲5分滿分，其中韓國Kleannara有機純棉衛生巾性價比最高，一包16片會員價16.1元，每片約1.01元，吸收速度10秒。夜用產品則以「高潔絲Kotex」安心熟睡超薄熟睡夜用衛生巾表現較佳，吸收速度僅3秒，同獲5分滿分。
測試以5毫升模擬經血評估吸收表現。在22至25厘米組別中，12款樣本吸收速度介乎7秒至73秒，相差可達10倍。其中LadiM石墨烯衛生巾日用裝須73秒吸收，超出內地推薦國家標準60秒上限，整體評分為3分。消委會研究及試驗小組委員林漢明指出，吸收速度過慢或令私密部位出現黏濕感，影響舒適度，甚至增加側漏風險。
另外，5款樣本水分含量介乎10.7%至12.8%，高於內地就出廠產品訂定的10%上限。林漢明表示，未能確定產品出廠時水分含量是否超標，建議廠商檢視生產及包裝技術，並加強監察產品在儲存、運輸及銷售過程中的狀況，以免受潮影響質素及增加微生物滋生風險。
商戶回應測試結果
就測試結果，品牌商Kotex表示，測試所用液體量或高於女性經期平均流量，認為結果僅反映特定實驗室條件下的表現，未必全面反映實際使用情況。LadiM總代理則提交生產商檢測報告，指產品符合內地標準。Dear Skin及Mannings Guardian分銷商亦表示產品符合相關質量及安全要求。
消委會總幹事沈朝暉表示，19款樣本未有以中文或英文標示主要成分或表面材質，部分亦未列明保質期或供應商資料，呼籲供應商改善產品標示及加強品質管理。