消委會測36款衛生巾 1款吸收速度需73秒

衛生巾是女性生理期必需品，吸收速度、防漏及衛生表現受關注。消委會測試36款一次過有翼衛生巾樣本，發現各產品吸收速度表現參差，其中1款需73秒才完全吸收模擬經血，超出內地標準要求。另外，19款未以中文或英文標示主要成分或表面材質，部分亦未有列明保質期或供應商資料。消委會促請供應商加強品質管理。

消委會測試36款有翼衛生巾樣本，涵蓋個人護理店、超市及網購平台產品，按聲稱長度分為4組，每片售約1至5.6元。結果顯示，15款樣本總體評分獲5分滿分，其中韓國Kleannara有機純棉衛生巾性價比最高，一包16片會員價16.1元，每片約1.01元，吸收速度10秒。夜用產品則以「高潔絲Kotex」安心熟睡超薄熟睡夜用衛生巾表現較佳，吸收速度僅3秒，同獲5分滿分。