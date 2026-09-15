疑信用卡遭盜用買iPhone 受害人增至1209人涉款2500萬

大批市民的信用卡疑遭盜用訂購iPhone。警方截至昨午5時，接獲1,209人相關報案，涉款2,500萬元。蘋果公司回應指，所有收到的訂單均會在處理前接受審核，並正盡快識別及取消可能屬欺詐性質的交易。
蘋果公司新款智能手機於上周六晚8時開售，社交媒體隨即陸續出現帖文，有市民表示收到發卡銀行發出的交易通知短訊，惟從未訂購手機，懷疑信用卡遭盜用。
查信用卡資料外洩源頭
警方昨晚交代事件，透露截至昨午5時，接獲1,209人報案，涉款2,500萬元，案件暫列作以欺騙手段取得財產。警方網絡安全及科技罪案調查科科技罪案組總督察陳麗如表示，正循多方面展開調查，追查騙徒身份及其背後犯罪集團。調查重點包括追查信用卡資料外洩源頭，例如分析受害人是否曾於相同平台提交有關資料，以及過往有否誤墮釣魚騙案；同時調查涉案人士身份及數碼足跡，以識別實際利用被盜信用卡資料進行網上預購的人士。
警方網絡安全及科技罪案調查科科技罪案組警司張巧儀指，已向相關銀行及蘋果公司索取交易資料，以協助調查。警方指，根據相關銀行及公司初步調查，其系統運作正常，暫時未有證據顯示事件涉及網絡攻擊。但調查亦留意到，涉案網上預購交易毋須透過一次過短訊驗證碼(OTP)或其他認證程序確認，持卡人毋須親自授權亦可完成付款，令騙徒有機可乘。
被問及保安責任問題，張巧儀說，正與有關機構檢視情況，希望能全方位提升保安措施。她呼籲市民如懷疑信用卡資料被盜用作未經授權交易，應立即鎖卡並通知發卡銀行，盡快聯絡商戶及報案。
警方表示，將繼續與銀行、商戶及金管局保持緊密溝通，保障市民權益，並提醒市民妥善保管個人敏感資料及認證密碼，避免於來歷不明網站輸入信用卡資料，提高網絡保安意識。