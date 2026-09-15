疑信用卡遭盜用買iPhone 受害人增至1209人涉款2500萬

大批市民的信用卡疑遭盜用訂購iPhone。警方截至昨午5時，接獲1,209人相關報案，涉款2,500萬元。蘋果公司回應指，所有收到的訂單均會在處理前接受審核，並正盡快識別及取消可能屬欺詐性質的交易。

蘋果公司新款智能手機於上周六晚8時開售，社交媒體隨即陸續出現帖文，有市民表示收到發卡銀行發出的交易通知短訊，惟從未訂購手機，懷疑信用卡遭盜用。

查信用卡資料外洩源頭

警方昨晚交代事件，透露截至昨午5時，接獲1,209人報案，涉款2,500萬元，案件暫列作以欺騙手段取得財產。警方網絡安全及科技罪案調查科科技罪案組總督察陳麗如表示，正循多方面展開調查，追查騙徒身份及其背後犯罪集團。調查重點包括追查信用卡資料外洩源頭，例如分析受害人是否曾於相同平台提交有關資料，以及過往有否誤墮釣魚騙案；同時調查涉案人士身份及數碼足跡，以識別實際利用被盜信用卡資料進行網上預購的人士。