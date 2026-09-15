五年規劃 施政報告明發表 李家超：讓市民生活更好

行政長官李家超明日將發表首份《香港五年規劃》及《施政報告》，他在報章撰文提到，拼經濟、謀發展的出發點和落腳點只有一個，就是讓每一位市民都能共享發展紅利，提升大家幸福感與獲得感；最終目的是要令市民生活、發展得更好，又強調會堅持香港的法治和資本主義制度。

特區政府首次制定的五年規劃，會由李家超明早11時到立法會公布，隨後他亦將發表《施政報告》。李家超以《寫在香港第一個五年規劃發表前》為題，在多份報章撰文指，香港首份五年規劃的編制工作任重道遠，拼經濟、謀發展的出發點和落腳點只有一個，就是讓每一位市民都能共享發展紅利，提升大家幸福感與獲得感，最終目的是要令市民生活和發展得更好。

展現公共治理能力突破

李家超說，只有市民有更好就業、青年向上流動有更大空間，五年規劃藍圖才能真正轉化為市民觸手可及、實實在在的獲得感。他強調，五年規劃會堅持香港的法治和資本主義制度、堅持貫徹《基本法》、堅持「一國兩制」不變形、不走樣等。他有信心在國家的堅強後盾下，只要攜手並肩、務實有為，把握好「十五五」時期國家發展帶來的使命和機遇，香港定能開啟更美好新篇章。