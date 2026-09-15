超市促銷優惠要計真！「大包裝」未必抵 麻油「買1送1」單價反貴1元 消委會推「格價資訊通」助精明消費

「買1送1」或「大包裝」等優惠均是商戶促銷的常用手法，但優惠未必真正划算！消委會調查發現，超市部分商品優惠期間，實際折扣未必如消費者預期，一些優惠價若與非促銷期比較，折扣可低至零，甚至有麻油「買1送1」時單價反貴1元；有大包裝貨品的每單位價格比小包裝貴達三成半。消委會建議消費者多比較「每單位單價」與過往售價，切勿單憑優惠或包裝大小判斷；該會又推出「格價資訊通」應用程式，助消費者掌握價格水平，把握最佳購買時機。

消委會透過「格價資訊通」(前稱「網上價格一覽通」)收集的網上價格資料，分析AEON、百佳和惠康的網店中222件貨品的價格，包括食品和日用品，並從中選出48件於調查期間曾提供「買1送1」、「任揀2件，其中1件免費」或「加$1多1件」等多買優惠之商品。 消委會調查發現，部分宣稱「買1送1」或「第二件免費」的優惠，實際折扣遠低於五折。如一超市推出150毫升裝的淘大小磨麻油「買1送1」優惠，產品標價單件分別為 20 元，即「買1送1」後平均每件售價為10元；惟在該優惠推出前的非促銷時段，小磨麻油單件售價一般為14元，個別時段更低至10元，即折扣幅度最高僅約29%。另一超市亦就150毫升裝的淘大小磨麻油推出「任揀2件，其中1件免費」優惠，優惠期間平均每件售價為11元，惟在該優惠開始前的部分時段貨品單件售價為10元，即在該優惠折扣下購買，金額竟比無折扣貴一元。

消委會超市促銷價格比較

促銷期貨品標示單價明顯較高 類似情況亦見於其他貨品，以1款410毫升裝的蒸魚豉油及1款280克的米粉為例，相關超市曾分別推出「買1送1」或「任揀2件，其中1件免費」等促銷優惠。促銷期間的標示單件售價較非促銷時段明顯為高，按優惠折算後的每件平均售價與優惠前後的單件售價比較，其中該款蒸魚豉油的折扣僅約16%；至於該款米粉的折扣則由0%至29%。 另外，購買「大包裝」亦不一定更划算。消委會研究及試驗小組委員林漢明表示，15組不同包裝的同品牌貨品中，有7組曾出現大包裝每單位單價，反比小包裝貴的情況；例如有2公升裝樽裝汽水，每單位單價較1.25公升裝高約2.3%至35%；亦有淡奶405克裝的每單位價格，比150克裝貴約22%，可見大包裝未必隨時更「抵買」。

留意各超市每周「抵買日」 林漢明又提到，各超市的最低平均售價日子不盡相同，例如以單件產品價錢計，AEON在周三有最多貨品錄得全星期最低平均售價，約39%的樣本貨品於當日錄得全星期最低平均售價。百佳及惠康則分別在周四、周六「最抵買」；其中百佳整周最平貨品較多集中於星期三、星期六及星期日，比例約為39%至41%。

推全新「格價資訊通」流動應用程式 消委會總幹事沈朝暉表示，消委會今年1月至8月期間接獲359宗相關投訴，較去年同期307宗高約17%。她強調，雖然香港是自由市場，商店可以自由定價，但如果短期內在優惠前提高價錢，其實對消費者來說會打擊他們相信所有促銷優惠的吸引力；至於做法是否構成不良銷售手法，須視乎實際情況而定，並由海關定斷。 她續指，消委會推出全新的「格價資訊通」流動應用程式，涵蓋9間商戶約2,800件貨品的價格，於每日中午12時更新價位，並提供購物預算、目標價格提示、條碼掃描及價格走勢等功能，並整合最大差價、跌價與熱門貨品資訊，協助消費者隨時隨地格價，掌握最佳購物時機。