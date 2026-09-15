施政報告2026｜李家超展示首份五年規劃封面　採用藍色代表開放進步

李家超續指今年施政報告有特別意義，為公布香港五年規劃後的首份施政報告。今年施政報告主題是「以長遠謀全局，以改革開新篇。促發展創機遇，為民生向未來」。他解釋意思是以五年規劃的長遠目光謀劃香港全局，推動改革促進發展。開創機遇，將經濟紅利惠及市民，共享成果，擁抱未來。

李家超今早出席行政會議前見記者，展示兩份文件的封面，五年規劃採用藍色，代表藍天、開放、進步及穩重。至於施政報告則沿用綠色，代表政策延續性、活力及希望。

明日交代改善生育率措施

被問到今年會否延續派發2萬元新生嬰兒獎勵金，李家超表示明日公布的施政報告會交代改善生育率的措施，希望大家給予時間，五年規劃亦會交代落實方向。

李家超透露兩份文件加起有逾10萬字，明早會在立法會以扼要方式公布文件，目標在2至3小時內完成。為方便市民更了解兩份文件的內容，政府製造了一套兩冊摘要。封面是維港在晨光下欣欣向榮的景象，顏色融合了兩份文件的藍、綠色。李家超表示政府舉辦了超過100場諮詢會，並走進社區聽取市民意見。他感謝社會整體支持，收到17,000份關於五年規劃的意見，並接獲11,000份有關施政報告的意見。