旺角商廈單位變毒窟39歲男被捕 警同日拘51歲男檢1.3萬元毒品

旺角警區人員在旺角登打士街一商業大廈拘捕一名39歲姓張本地男子，懷疑他租用該商廈單位作毒窟(警方圖片)

旺角警區反三合會行動組經情報分析及調查後，周一（14日）展開代號「明法」（FAIRLAW）的打擊毒窟行動。人員在旺角登打士街一商業大廈拘捕一名39歲姓張本地男子，懷疑他租用該商廈單位作毒窟，涉嫌「准許或容受處所用作為煙窟或作非法販運危險藥物之用」，正將他扣留調查。警方亦正與有關業主接洽，採取適當措施以盡快收回該單位，阻止毒品活動持續。

另外，旺角警區人員同日在區內執勤期間，在上海街及長沙街交界截查一名形跡可疑男子，並在其身上檢獲90粒懷疑咪達唑侖、約4克懷疑海洛英、約10克懷疑「冰」毒及約3克懷疑霹靂可卡因；毒品總市值共約1.3萬元。 經調查後，該名51歲姓黎本地男子涉嫌「販運危險藥物」被捕，現正被扣留調查。案件交由旺角警區刑事調查隊第二隊跟進。