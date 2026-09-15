車Cam直擊｜啟德兩地牌七人車逆線駛過斑馬線 59歲司機涉危駕遭票控(更新)

一輛掛兩地牌的七人車駛至啟德沐翠街晴朗商場對開一條斑馬線時疑「趕時間」，突然扭軚切出逆線「爬頭」強行橫越斑馬線。(車cam L（香港群組）fb)

【9月16日更新】警方留意到網上流傳一段短片，顯示一輛七人車9月14日傍晚約6時，沿啟德沐翠街行駛至一商場對開時，突然切線至對面行車線超車，逆線駛過斑馬線，事件中無人受傷。當時斑馬線上仍有行人正在橫過馬路，該車輛與行人擦身而過，對其他道路使用者構成嚴重威脅。東九龍總區交通部交通調查組人員經深入調查後，周三（16日）下午以涉嫌「危險駕駛」，把一名59歲本地男司機帶返署協助調查，稍後將會對其作出票控。

在道路上危險駕駛均屬嚴重交通罪行，對其他道路使用者構成極大危險。根據《道路交通條例》（香港法例第374章），危險駕駛屬嚴重罪行，違例者最高可被判處罰款港幣2.5萬港元及監禁3年，以及停牌最少6個月，市民切勿以身試法。