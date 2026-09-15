調查：三成僱主料未來三個月增加人手　資訊科技業招聘意欲最強

ManpowerGroup早前進行第4季就業展望調查，受訪的603名僱主中，30%指預算未來3個月將增加人手，較上季的23%上升7個百分點；有16%僱主表示會削減人手，較上季32%下跌一半；54%表示未有計劃調整。經季節性調整後，本港來季淨就業展望指數升至14%，按季顯著上升23%。

受訪八個行業中，資訊科技業的招聘意欲最為強勁，就業展望指數高達27%。金融與保險業亦錄得21%的增長。

AI 商業化轉型帶動資訊科技業人手需求

萬寶盛華大中華有限公司高級副總裁徐玉珊表示，本港2026年上半年實質GDP按年增長5.1%，為5年來最强勁的半年度表現，加上政府將全年經濟增長預測上調至3.5%至4.5%，失業率維持於3.7%，企業信心回升帶動了增聘人手的意欲。

她又指，隨著AI商業化轉型，無論中小企或公共部門均積極應用AI，令資訊科技業整體招聘需求增加，企業特別物色能掌握AI應用的人才。此外，香港在最新《全球金融中心指數》的金融科技範疇排名全球第一，政府亦持續推動數碼資產市場的穩健發展及風險監管，加上 IPO 市場增長顯著，進一步帶動投資銀行、金融科技及客戶服務等職能的人才需求。