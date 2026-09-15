啟聾學校助教涉隱瞞受查騙教席　官斥心存僥倖判囚28日

啟聾學校一名男助教被指應徵時未有披露正受廉署調查並獲聘，受審時解釋廉署人員曾警告勿向他人披露，早前被裁定3項欺詐罪成。裁判官施祖堯今日(15日)在西九龍裁判法院判刑時直斥其以身犯險、心存僥倖，終判囚28日，但准以2萬元保釋等候上訴，期間不得離港及接觸證人。

被告游昇浩(31歲)，時任助理教師，被控3項欺詐罪，指他在2022年7月至2023年12月，沒向路德會啟聾學校披露他於學校任職教師期間，正接受廉政公署刑事調查，及沒向學校披露他任職教師期間被刑事檢控。意圖詐騙而誘使啟聾學校沒有暫停其職務，及／或對其施以紀律處分，及誘使啟聾學校沒終止聘任他為啟聾學校教師。辯方求情指，社會服務令報告內容正面，感化官認為被告有很強烈的改過自新心態，重犯機會低，建議判處81至160小時社會服務令。辯方又指，本案不涉濫用職權或地位，案件有不合理延誤因素。